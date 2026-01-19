聖功醫院舉辦義賣 為失智爺奶築家園

聖功醫院舉辦義賣活動，義賣所得將全數捐贈聖功修女會，作為籌建「聖功長照爺奶村」的重要經費。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

聖功醫院今年以充滿希望與動能的主題「馬上築幸福，為愛向前衝」，十九至二十四日上午八時三十分到十一時三十分，在該院一樓陽光大廳舉行；劉文欽院長指出，義賣所得將全數捐贈聖功修女會，作為籌建「聖功長照爺奶村」的重要經費，邀請民眾在春節前夕，用實際行動為失智、失能長輩的未來家園添磚加瓦。

昨天開幕首日，由聖功醫院劉文欽院長帶領平均八十歲的失智長輩，隨著春節應景音樂開心唱跳；音樂響起，長輩們拍手踏步、搖擺身軀，在充滿年節喜氣與希望的舞蹈中，為義賣活動揭開序幕。

廣告 廣告

劉文欽院長指出，爺奶村募款邁入第四年，在各界暖心挹注下，這座溫暖家園已在去年底動工，從夢想藍圖一步步化為堅實磚瓦。目前一樓樓板灌漿已順利完成，水電與消防管線同步推進，未來將層層築起希望之塔，讓長輩們擁有安穩歸屬。

今年義賣亮點滿滿，特別推出失智日照長輩手作蘋果派，香氣傳遞「我可以」的自信尊嚴，更邀集高雄、台南共二十八家知名團購美食商家熱情共襄盛舉，包括陳稼莊果園鮮果汁、黃金喬麥、源順芝麻觀光油廠、章成麥芽餅、合進關廟麵、合口味肉品、老木麻辣鴨血、大明食品、華記蜜餞等好物等。

同時，還請來陶藝家蔡雪文老師與藝術中國結陳翠雪老師，展售匠心獨運的手作藝術品，現場熱鬧非凡，宛如小型年貨大街。

院方表示，特別感謝這些愛心店家四年來不間斷的支持，年年以行動相挺，讓善意溫暖不斷延續；買好物也要顧健康，今年，院方提供機會難得的自費檢查優惠，一天僅限十位名額，需要的民眾可向服務台索取優惠券。現場採點券交易，單筆滿五百元再贈精美好禮一份，數量有限，送完為止。

聖功長照爺奶村自一一０年啟動募資以來，已匯聚二億元暖心祝福，伴隨工程穩步推進，經費支出加速，眼前仍缺七億元愛心；誠摯邀大家於一月十九至二十四日蒞臨聖功醫院，讓年節前的小小採買，化作長輩未來安身立命的大大力量！