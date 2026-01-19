聖功醫院院長領長輩唱跳 義賣為失智爺奶築家園

【記者 王雯玲／高雄 報導】聖功醫院年度歲末義賣活動溫馨登場！今年以充滿希望與動能的主題—「馬上築幸福 為愛向前衝」，自1月19日(一)至1月24日(六)，上午8:30到11:30，於本院一樓陽光大廳熱鬧舉行。義賣所得將全數捐贈聖功修女會，作為籌建「聖功長照爺奶村」的重要經費，邀請民眾在春節前夕，用實際行動為失智、失能長輩的未來家園添磚加瓦。

今(19)日由聖功醫院劉文欽院長帶領平均80歲的失智長輩，隨著春節應景音樂開心唱跳，音樂響起，長輩們拍手踏步、搖擺身軀，在充滿年節喜氣與希望的舞蹈中，為義賣活動揭開序幕。記者會後並安排音樂饗宴，以悠揚旋律陪伴長輩與現場民眾，共度充滿愛與祝福的美好時光。劉文欽院長感動分享：「爺奶村募款邁入第四年，在各界暖心挹注下，這座溫暖家園已在去年底動工，從夢想藍圖一步步化為堅實磚瓦。目前一樓樓板灌漿已順利完成，水電與消防管線同步推進，未來將層層築起希望之塔，讓長輩們擁有安穩歸屬。」

今年義賣亮點滿滿，現場特別推出失智日照長輩手作蘋果派，香氣傳遞「我可以」的自信尊嚴。更邀集高雄、台南共28家知名團購美食商家熱情共襄盛舉，包括陳稼莊果園鮮果汁、黃金喬麥、源順芝麻觀光油廠、章成麥芽餅、合進關廟麵、合口味肉品、名坂奇洋菓子、蘭葶集敍蘭花、老木麻辣鴨血、大明食品、華記蜜餞等好物；還請來陶藝家蔡雪文老師與藝術中國結陳翠雪老師，展售匠心獨運的手作藝術品，現場熱鬧非凡，宛如小型年貨大街。

院方特別感謝這些愛心店家四年來不間斷的支持，年年以行動相挺，讓善意溫暖不斷延續。買好物也要顧健康，今年，我們提供機會難得的自費檢查優惠，一天僅限10位名額，需要的民眾可向服務台索取優惠券。現場採點券交易，單筆滿500元再贈精美好禮一份，數量有限，送完為止。

聖功長照爺奶村自110年啟動募資以來，已匯聚2億元暖心祝福，伴隨工程穩步推進，經費支出加速，眼前仍缺7億元愛心。歡迎各界於1月19日至24日蒞臨聖功醫院，讓年節前的小小採買，化作長輩未來安身立命的大大力量！（圖／記者王雯玲翻攝）