聖南宮偕企業力量捐助民生物資 挹注吉安弱勢家戶發揮善行能量

花蓮聖南宮感佩吉安鄉公所推動社會關懷救助到位，積極串聯社會資源援助弱勢家庭深受鄉親認同，近日再次發揮在地宮廟善心能量，攜手山本富也集團和宇澄生技捐贈大量生活物資，由吉安鄉公所協助轉發給弱勢族群，與公部門攜手使善心發揮最大效益（見圖）。

聖南宮長年與吉安鄉公所共力，把愛延伸至各弱勢家戶，除月前共同獻愛光復鄉受災戶外，也曾多次匯集信眾愛心捐助白米、麵條等糧食，並攜手鄉公所辦理社區物資發放活動，針對低收、中低收入及邊緣戶進行關懷，協助改善生活條件。此次則捐贈民生物資，包括成人紙尿褲、洗髮精、衛生紙等多樣生活用品，期望幫助減輕弱勢家戶生活壓力。

陳忠群主委表示，看到游淑貞鄉長親力親為，長年投入弱勢關懷和社會照服，令人感動與敬佩。無論是災害援助、長者關懷或弱勢戶救助，鄉公所都能及時行動使命必達，讓宮廟更加信任並願意持續攜手合作。他也感謝榮譽主委吳政芳所率領的聖南宮管理委員會顧問團、山本富也集團和宇澄生技發揮善心，同時希望藉此行動喚起更多社會善心，形成互助互惠的良善循環。

鄉長游淑貞表示，這些生活物資如同冬日暖陽，讓受助的鄉親不僅獲得物質上的支持，心靈上也受到宗教力量照拂而感到安定、溫暖，更顯現了社會對弱勢群體的重視與關懷。相信在各界的共同努力下，愛與希望的種子正在各處角落生根發芽，期待更多這樣的善舉，為社會帶來更多正能量。

吉安鄉公所近年持續與各宗教團體、公益組織協作，有效整合社會資源、提升照顧效能。也秉持最謹慎、公平與透明的方式進行物資轉發，優先協助急迫需求的族群，確保每一份愛心都能送達真正需要的人手中。並且歡迎更多企業、團體及善心人士共同加入公益行列，讓溫暖在每一個角落蔓延。