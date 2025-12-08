聖地慈惠堂廟埕音樂會敬天神 鄉長游淑貞傳承客家庄謝平安文化
農曆十月半「下元節」是客家民俗的重要節日，吉安鄉公所特與聖地慈惠堂、啟源基金會，以及縣府客家事務處，為傳承文化聯合辦理「一一四年吉安客家文化藝術節廟埕做客謝平安」盛典。
雖然冬雨綿綿，但超過千餘名的鄉親，依然熱情不減，穿上雨衣、撐傘，齊聚慈惠堂的廟埕廣場，讓入夜後的慈惠堂更顯溫暖熱鬧。而無論神將藝陣或是各校學子，都在現場雙舞台上展現多元藝能與精彩演出，獲得現場鄉親們的支持與喝采。吉安鄉長游淑貞和現場來賓也在雨中與鄉親們熱烈互動，台上台下交織一片「冬雨滋潤大地，百物繁茂生長」的生氣，同時也打開廟埕文化與古客庄歷史的傳承。
活動開場由聖天宮神將會出動八尊神將及左右護法神祇、關平太子與周倉將軍，擺開武陣氣勢磅礡（見圖），民眾圍繞廟埕熱情不減。而雙舞台重頭戲展演涵蓋：稻香（客家歌謠）、化仁（非洲鼓）、宜昌（擊鼓）、吉安（弦樂）、太昌（直笛）、光華和南華(烏克麗麗)國小；以及吉安（國樂）、宜昌（管樂）國中等九所學校團隊精湛演出，從國樂、世界音樂到歌謠，孩子們在雨中即便身穿雨衣，週遭雨聲滴答滴答，但毫不影響其演出水準，賣力地用樂曲傳達對家鄉的熱愛；一旁的鄉親與家長們也獻出熱情鼓勵，為精彩的演出不斷喝采，讓學生們充分展現出準備許久的實力，也讓學校藝術教育成果被看見。
聖地慈惠堂主委陳湄女說，這是第二年與公所攜手舉辦吉安客家文化藝術節活動，希望讓更多鄉親透過活動認識宮廟文化及客家庄藝文內涵，並體會宮廟作為心靈依歸的價值。
從北部來的啟源文教基金會，在中秋節前即提供千份物資關懷吉安鄉弱勢家戶。董事長李正美表示，很高興參與這場融合教育與文化傳承的盛會。希望藉此支持游鄉長推動客家文化傳承進入校園，鼓勵學子多元藝能學習發展。
活動中，游鄉長和來賓們進行吉安藝文獎項頒獎，表揚在客語說故事、戲劇競賽等領域榮獲縣鄉級、全國級獎項的學子們，以及今年閹雞農、企業認養及踢毽子競賽優勝者。且千張市集體驗券悉數發出，創造攤商市集與周邊商家商機，也抽出百位幸運民眾，中獎名單將公佈於官網。
鄉長游淑貞表示，文化傳承方興未艾，鄉公所為活動留下精緻傳承手冊，期許孩子們成為文化火種。誠摯感謝客委會、縣政府及啟源文教基金會、聖天宮、慈惠堂、吉安鄉代會支持，還有道教聯合會與各宮廟、學校等協力單位，讓這場歲末盛典成為最暖心的祝福。
