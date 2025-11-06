【記者蔡富丞/綜合報導】在文化部支持下，駐洛杉磯臺灣書院與聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival, SDAFF）合作，於11月8日至15日推出「臺灣電影櫥窗（Taiwan Film Showcase）」單元，將播映8部長片、3部短片，展現臺灣電影的多元內涵與魅力。

聖地牙哥亞洲電影節「臺灣電影櫥窗」推出11部國片

本屆影展選映來自30個以上國家，150部以上影片，臺灣部分，由代表我國角逐2026年奧斯卡金像獎最佳國際影片的《左撇子女孩》擔任閉幕夜特映影片，導演鄒時擎將應邀出席。本片預定11月14日在北美戲院上映，鄒時擎除將向美西影人及觀眾分享編導理念，更將於評審投票期間在奧斯卡票倉的南加州全力衝刺，爭取評審青睞及入圍機會。

本次「臺灣電影櫥窗」另選映《人生海海》、《我家的事》、《失明》、《山忌：黃衣小飛俠》等劇情長片，主題涵蓋家庭生活、社會議題、科幻驚悚等多元類型；紀錄長片將播映記述臺美運動情誼的《奧運傳奇：楊傳廣與強森》、導演蔡明亮最新「手工電影」《回家》，以及白景瑞執導的經典作品《今天不回家》數位修復版；短片則會放映《風流少女殺人事件》、《在雨天跳舞》、《衝浪臺灣：過去、現在、未來》等，包含敘事、紀錄、動畫等豐富內容。

駐洛杉磯臺灣書院表示，聖地牙哥亞洲電影節是美國西岸甚具規模的亞洲電影節之一，臺灣電影在產業端的全力投入下，不僅在國內屢獲佳績，也逐步進軍北美市場，期待透過持續參與影展及影片發行，讓國片在競爭激烈的影視重鎮南加州嶄露頭角。