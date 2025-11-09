聖地牙哥亞洲電影節 11部臺片受矚目

由中華民國文化部支持，駐洛杉磯台灣書院與聖地牙哥亞洲電影節（SDAFF）合辦的「台灣電影櫥窗（Taiwan Film Showcase）」，8日至15日登場，共展出8部劇情長片及3部短片，為歷年參展片數之最。

聖地牙哥亞洲電影節，為美國西岸規模最大的亞洲電影盛會之一，今年網羅來自30多國、超過150部作品，台灣片「左撇子女孩」獲選閉幕之夜特映場，備受矚目。該片也將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，導演鄒時擎將親赴影展出席放映活動，並於14日在北美戲院上映，藉影展季期間積極爭取奧斯卡入圍機會。

廣告 廣告

「台灣電影櫥窗」精選影片主題多元，涵蓋家庭、社會、驚悚、科幻等。劇情長片包括「人生海海」、「我家的事」、「失明」以及融合都市傳說與驚悚元素的「山忌：黃衣小飛俠」。紀錄片則有「奧運傳奇：楊傳廣與強森」，重溫中美體壇傳奇情誼。另有導演蔡明亮的「手工電影」「回家」。經典修復片「今天不回家」，由白景瑞執導，也將於本次影展中重現大銀幕。短片方面則有敘事、紀錄及動畫等多種形式，包括「風流少女殺人事件」、「在雨天跳舞」與「衝浪台灣：過去、現在、未來」，體現台灣新銳影人的創作能量。

駐洛杉磯台灣書院指出，期待透過持續參與影展及影片發行，讓台片在競爭激烈的影視重鎮南加州嶄露頭角。

更多世界日報報導

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西