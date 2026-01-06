聖天宮連8年認養路燈 點亮周邊街道

花蓮聖天宮管理委員會點亮市區光明燈，認養明年度52盞路燈，市長魏嘉彥頒贈感謝狀，感謝聖天宮為花蓮鄉親點亮回家的道路（見圖），期盼更多善心人士一起投入社會公益的行列。

花蓮聖天宮主委蔡貿全及管委會成員今天到花蓮市公所，捐贈5萬2千元認養路燈，這也是聖天宮連續8年響應認養路燈活動，每年皆認養52盞，點亮進豐街、商校街、明智街、明心街等宮廟周邊街道。

花蓮市長魏嘉彥表示，感謝聖天宮對於公所團隊的長期支持，除了點亮花蓮市路燈長達八年外，也年年捐贈物資給本所實物銀行，讓市政團隊更有力量照顧花蓮弱勢團體。也謝謝外界對於花蓮市的關心，讓花蓮能在天災後重新振作。

聖天宮主委蔡貿全強調，很榮幸聖天宮有機會能為花蓮市服務，點亮花蓮市的路燈，讓大家有一條平安的路回家，也希望聖天宮的善舉能拋磚引玉，讓花蓮的企業及團體能一同做公益，一起讓花蓮變更好。

「115年路燈認養」1年1期，1盞1千元，每認養1盞即張貼附有認養者名字的貼紙於路燈上，認養路燈的捐贈收據可申報所得稅列舉扣繳捐贈項目，有意願的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢陳小姐，或親自至花蓮市公所財政課辦理，魏嘉彥市長邀請有意願者一起加入認養行列。