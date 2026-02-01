聖嬰現象徵兆！迎風面濕冷連3天 霸王級寒流恐降0度？

北台迎風面連續濕冷3天。圖／攝影劉耀勻

今天（1日）台灣中部以北雲層多，北部及東側海面有降水回波，迎風面明顯降雨可達3天。氣象專家吳德榮表示，這3天受到大陸冷氣團影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度。前氣象局局長鄭明典提醒「反聖嬰現象正在減弱中」；至於有霸王級寒流將至、台北可能降到0度的預報，氣象專家吳聖宇說不要太相信單一模式的預報，時間長達10至14天的預報先當作娛樂效果就好。

迎風面濕冷3天

氣象專家林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」發文表示，自昨晚（1月31日）起，強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，由於華南雲雨帶跟著同步東移影響緣故，全台水氣明顯增多，尤其是迎風面的北部、東北部及東部區濕冷體感特別強烈。

廣告 廣告

一週降雨趨勢。圖／中央氣象署

北台灣今日高溫僅剩下攝氏15至17度，中部與花蓮地區高溫也僅有18至20度左右，南部高溫則微幅降至21至25度。林得恩說，今明2天（1日、2日）降雨範圍較大，今天北部及宜蘭地區有短暫雨，中部及花東地區也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣；明天北部、宜花東地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣；後天（2月3日）水氣開始減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

聖嬰現象徵兆

鄭明典表示，反聖嬰現象正在減弱中，至於今年會不會直接轉成聖嬰現象，可以參考海面下的海水溫度變化。去年東太平洋赤道區，上半部的水溫比氣候平均低，相對暖海水聚集在西太平洋，這是典型反聖嬰現象的水溫分布特徵。鄭明典說，最近的分析，相對溫暖的海水已經明顯往東太平洋擴展，雖然還未完全浮現到海表面，但下方的相對冷海水已經明顯消失，暖海水範圍明顯擴張，這是聖嬰現象發展的前兆。

台北降至0度？

昨天有氣象預報表示2月恐將有霸王級寒流，台北平地氣溫可能降至0度。吳聖宇對此表示，.不要太相信單一模式、單一時次的預報結果，要多看幾家的資料，「貨比三家不吃虧」。

吳聖宇說，預報時間長達10至14天的請先當作娛樂效果就好，或是當成一個趨勢參考，不要太認真。通常要7天之內的預報才會讓預報人員開始認真對待，5天之內的預報才有比較高的把握，3天之內的預報大致可以定調。



回到原文

更多鏡報報導

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光

地藏王坐鎮也沒用？台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」意外 南科管理局回應了

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了