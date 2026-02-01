聖嬰現象徵兆？鄭明典曝關鍵：海面下暖水東擴、是否成形須觀察風場

反聖嬰現象正在減弱，今年是否可能轉為聖嬰現象，進一步影響台灣的天氣？前氣象局長鄭明典表示，可先觀察海面下海水溫度的變化。他指出，近期海面下水溫距平分析顯示，相對溫暖的海水已明顯往東太平洋擴展，雖然尚未完全浮現到海表面，但下方相對冷海水已明顯消失，暖海水範圍擴張，屬於聖嬰現象發展的前兆。

鄭明典表示，他比較去年11月底與近期的海面下水溫距平變化後發現，去年11月底時，赤道太平洋東太平洋一帶上層海溫比平均低，相對暖的海水則聚集在西太平洋，屬於典型反聖嬰現象的海溫分布特徵。

鄭明典指出，近期分析資料則顯示，較暖的海水已明顯往東太平洋方向擴展，雖然尚未完全反映到海表面，但下方的相對冷海水已明顯消失，暖水影響範圍也擴大，因此他認為這是聖嬰現象發展的前兆。至於是否會真的發展成聖嬰現象，仍須再觀察海面風場變化，因風場與海溫常互相影響。





根據中央氣象署資料，聖嬰現象雖然主要發生在赤道太平洋，仍會對全球各地氣候造成不同程度影響，其中在聖嬰現象發展年的冬季及隔年夏季影響較為顯著。以台灣而言，雖然不在聖嬰現象主要顯著影響區域，但在聖嬰事件發生、發展的冬季對台灣氣溫有偏暖影響、容易出現暖冬；隔年春季較容易出現春雨偏多，對隔年夏季氣溫也有偏暖影響。

至於反聖嬰事件發生、發展時，氣象署指出，較容易使台灣秋季東部降雨增多，對冬季影響則不明顯；對隔年夏季氣溫則有低於平均值的趨勢影響。不過，氣象署也提醒，每個聖嬰現象事件仍存在差異性。

