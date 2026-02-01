聖嬰現象發展前兆浮現！鄭明典點出「關鍵指標」

海溫距平圖中的位置是太平洋赤道區，右邊是東太平洋，左邊是西太平洋，垂直座標是海洋深度。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 去年9月開始增強的反聖嬰訊號，預計今年1月達到巔峰，隨後就會逐漸下降。前中央氣象局長鄭明典指出，最近的分析，相對溫暖的海水已經明顯往東太平洋擴展，暖海水範圍明顯擴張，這是聖嬰現象發展的前兆。

鄭明典今日在臉書，分享2個時段海溫距平圖，分析近日的海水溫度變化。鄭明典指出，目前反聖嬰現象正在減弱中，今年會不會直接轉成聖嬰現象，可以看海面下的海水溫度變化。

海溫距平圖中的位置是太平洋赤道區，右邊是東太平洋，左邊是西太平洋，垂直座標是海洋深度。上方圖是去年11月底的分析，下方圖是最近的分析。去年東太平洋赤道區，上半部的水溫比氣候平均低，相對暖海水聚集在西太平洋，這是典型反聖嬰現象的水溫分布特徵。

最近的分析，相對溫暖的海水已經明顯往東太平洋擴展，雖然還未完全浮現到海表面，但下方的相對冷海水已經明顯消失，暖海水範圍明顯擴張，這是聖嬰現象發展的前兆。不過鄭明典也表示，聖嬰現象會不會真的發展出來，不只要看海水溫度，還要看海面上的風場變化，兩者常常相互影響，這部分稍後再看。

事實上，日前美國國家氣象局(NWS)氣象預報中心(CPC)，在今年1月發布最新研究。研究指出，自去年9月開始並增強的反聖嬰訊號，到今年1月，反聖嬰發生的可能性已經達到巔峰，隨後就會逐步下降，今年2、3月恢復為中性正常特徵。但3月起聖嬰現象發生訊號逐月增加，到了10月發生率會破6成，是否轉變成聖嬰現象受到關注。

