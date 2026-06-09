聖嬰現象致乾旱 印尼稻農抽地下水自救

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大口喝下冰涼果汁，躲在樹蔭下動也不動，連水牛都整隻泡進運河裡消暑，飆破47℃的熱浪，實在太逼人。

巴基斯坦拉合爾宛如巨大火爐，磚窯工人還得往火爐靠，把煤炭一鏟一鏟倒進爐內。

磚窯工人說道，「我在這磚窯工作15年了，夏天真的非常熱，頭頂上有太陽曬，地上又有磚窯高溫，在這種烈日曝曬下，我只能工作一下、再歇一會。」

不只得忍受烈日荼毒，還要面對破千度的窯爐高溫，磚窯工人每天收入卻只有約新台幣80元，可說是搏命討生活。每當氣溫突破40℃，當地脫水與熱衰竭患者就激增，甚至不時傳出熱死人。

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而同樣陷入極端氣候地獄的，還有東南亞的印尼，西爪哇稻米產區井里汶，原本綠油油的稻田如今土地乾裂、甚至無法播種。

聖嬰帶來漫長乾旱，農民不得不鑽井、拉水管，抽地下水自救。

印尼稻農表示，「當旱季來臨，灌溉水不足時，我們還是得繼續種植、收成，所以只能鑽井，解決辦法就是用抽水馬達，把地下水抽進灌溉渠道裡。」

雖然有水可用，柴油與營運成本不斷攀升，讓利潤微薄的農民苦不堪言，還有農民因為水源太遠、抽水機馬力不足，乾脆放棄第三期耕作，改種比較耐旱的綠豆。

印尼農業部門統計，井里汶今（2026）年前4個月稻米產量，已低於當地需求量，出現超過兩千公噸缺口。

環境律師阿拉姆指出，「過去45到50年來，氣溫持續上升，最近5年之中，有3年是人類有紀錄以來最熱的年份，除非我們能克服氣候變遷，否則氣溫只會持續升高。」

極端氣候不斷刷新紀錄，不僅打亂全球糧食供應，更嚴重威脅基層勞工的生命安全。面對發燒的地球，氣候變遷早已是攸關全人類的生存問題。