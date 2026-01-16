聖嬰現象逐步升溫！專家示警：強颱比例上升恐影響1事

生活中心／張予柔報導



氣象專家林得恩今（16）日指出，氣候型態可能出現關鍵轉折，持續一段時間的反聖嬰現象已逐漸走向尾聲，今年春季起聖嬰現象的訊號將逐步增強，並在下半年達到高峰。依據最新氣候模式推估，今年下半年出現聖嬰現象的機率已超過60%，屆時不僅颱風強度結構可能改變，對台灣降雨分布、秋颱的活動，甚至冬季氣溫，都將帶來影響。





聖嬰現象「逐步升溫」！氣象專家示警「強颱比例上升」：秋颱活動恐延後

林得恩指出，反聖嬰現象已在今年1月達到高峰後逐步減弱，預估春季轉為中性型態，下半年聖嬰發生機率超過6成，8至10月達到最高。（圖／翻攝自林得恩臉書）

林得恩表示，美國國家氣象局轄下的氣候預報中心（CPC）在今年（2026）1月公布最新研究指出，從去年9月開始發展並逐漸增強的反聖嬰訊號，已於今年1月達到最高峰，之後發生機率將逐步下降，預估在今年2、3月之間恢復為中性氣候狀態。他進一步說明，進入3、4、5月後，聖嬰現象的發生訊號將逐月增加，年中時甚至有機會提前轉為聖嬰型態，到了8、9、10月，聖嬰現象的發生機率已突破60%，達到全年最高點。





。（圖／民視新聞資料照）

針對聖嬰現象可能對台灣天氣帶來的影響，他指出，根據過去歷史事件的統計分析，當聖嬰現象發生時，颱風的生成位置偏東、偏南，雖然直接侵台的颱風數量不一定增加，但因為颱風生成後的發展路徑較長，強度發展時間較為充足，導致強颱比例跟著上升。他也提醒，秋季颱風活動時間延後的可能性會增加，颱風季並不一定如往年在夏末結束。

聖嬰現象恐使夏季降雨分布不均、極端短時降雨增加，翌年春雨偏少、旱象風險升高，冬季則因東北季風減弱，出現暖冬的機率約6成。（示意圖／民視新聞資料照）

此外，聖嬰現象也可能對降雨與氣溫帶來連鎖效應，林得恩表示，夏季期間降雨分布容易出現不均現象，午後對流不穩定度提高，極端短延時降雨事件增多；翌年春季，降雨量可能偏少，旱象風險升高，對水庫蓄水不利。至於冬季氣候，他指出，當聖嬰發生在冬天，東北季風強度通常較弱且不易南下，使得冬季到隔年春季的氣溫偏高，「暖冬」出現的機率約有六成。



