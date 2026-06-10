聖家堂最高塔樓封頂落成 教宗6/11親臨主持揭幕彌撒

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

據CNN報導，由加泰隆尼亞建築大師安東尼．高第（Antoni Gaudí）設計的聖家堂，即將於台灣的11日凌晨1時30分，由教宗良十四世親自為主體建築中最高的「耶穌基督塔」（Tower of Jesus Christ）舉行祝聖揭幕彌撒。良十四世也將成為聖家堂開工以來，第11位見證工程重要里程碑的教宗。

耶穌基督塔頂最後一個主要結構——重達約100噸、由14個預製組件構成的巨大十字架，日前已於2月安裝完成。這座十字架採用混凝土與不鏽鋼打造、高約5層樓，將體現高第當年「白天反射陽光，夜晚照亮巴塞隆納天際線」的構想。

廣告 廣告

耶穌基督塔頂最後主結構重達約100噸、由14個預製組件構成的巨大十字架，日前已於2月安裝完成。（圖／美聯社）

而在高達172.5公尺的耶穌基督塔封頂落成後，聖家堂也已超越德國的烏爾姆大教堂（Ulm Minster），在今（2026）年高第逝世100週年時，成為全球最高的教堂建築。

根據高第的原始設計，聖家堂共由18座塔樓組成，其中12座代表宗徒、4座代表福音作者、1座代表聖母瑪利亞，最高的耶穌基督塔則象徵整體設計的核心精神，不過自1882年動工以來，聖家堂陸續遭遇資金不足、政治動盪、內戰及設計圖遭毀等挑戰，導致耶穌基督塔在相隔144年後才完工。

聖家堂共由18座塔樓組成，其中12座代表宗徒、4座代表福音作者、1座代表聖母瑪利亞，最高的耶穌基督塔則象徵整體設計的核心精神。（圖／美聯社）

聖家堂建設委員會指出，雖然主體建築與耶穌基督塔皆已完工，但部分內部裝修及周邊工程預計仍將持續至2028年左右。其中作為教堂主要入口的「榮耀立面」及大型階梯計畫，目前仍因涉及周邊住家拆遷問題而爭議不休。

近年來由於電腦建模、數位製造與精密石材切割技術，讓已跨越兩世紀的聖家堂建造工程得以加速推進。負責耶穌基督塔設計的建築師毛里西奧．科爾特斯（Mauricio Cortés）表示，雖然現代技術已大幅進步，但團隊始終堅持忠於高第的原始構想。

至於高第生前則在被問及聖家堂工程何時結束時，留下著名回應：「我的委託人並不著急。」而他口中的委託人，正是天主。