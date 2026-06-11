聖家堂耶穌基督塔封頂落成 教宗主持祝聖彌撒

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在現場群眾的尖叫與歡呼聲中，教宗良14世抵達了巴塞隆納聖家堂的現場。包括西班牙國王菲利普與王后，以及西班牙總理桑契斯等人，教堂內聚集了數千名貴賓，教堂外還有10多萬信徒與群眾，除了參與教宗主持的彌撒，也欣賞炫麗的煙火。

教宗良14世表示，「各位弟兄姊妹們，讓我們懷著感恩的心向上主祈禱，祝聖並啟用這座大教堂新的尖塔，以紀念高第逝世100周年，他是上主的建築師，畢生奉獻給主耶穌基督。」

良14世這次訪問西班牙，除了是第一位訪視當地監獄的教宗，在巴塞隆納期間，也多次以在地語言的加泰隆尼亞語，呼籲不同族群的和諧與團結。

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教宗良14世說，「因此，巴塞隆納與所有的加泰隆尼亞人聚集在此，標誌著整個西班牙的團結與和諧，我們仰望著天父的聖容，願祂照耀祂降生為人的聖子耶穌基督。」

歷經144年的波折，這座教堂預定完工的時間，還是從2026延到2035年。對此，教宗特地在致詞中，強調這對於基督徒的特殊意義。

教宗良14世說，「這個『聖家宗座聖殿』不只是紀念碑，也是個仍在進行的工程傑作，提醒我們基督徒，生命就像一趟旅程，是由上主所完成的計畫。」

日前教宗為了伊朗的戰事，和美國總統川普隔空槓上。因此良14世這次也在訪問中強調，身為基督徒，不可以一面信仰上帝，一面去鼓吹戰爭。

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