聖家堂高度創紀錄 住戶爭議恐再延完工時程

法新社今天(10日)報導，西班牙巴塞隆納地標建築聖家堂(Sagrada Familia)近日再創里程碑，隨著中央塔(Jesus Christ tower)即將完成，其高度將達172.5公尺，超越德國烏爾姆大教堂(Ulm Minster)，成為全球最高教堂。然而，與周邊居民的長年爭議，仍可能影響這座歷時逾140年的建築最終完工時程。

施工團隊目前正於高空架設巨大石製十字架，待吊裝完成後，整體工程完成度將接近80%。教堂高度刻意低於巴塞隆納的蒙特惠奇山(Montjuic)，符合設計者、加泰隆尼亞建築師高第(Antoni Gaudi)尊重「天造高於人造」的宗教理念。工程團隊計畫於6月10日、即高第逝世100週年當天為塔樓祝聖，是否由教宗出席仍待梵蒂岡確認。

原訂於今年完工的計畫，因COVID-19疫情重創觀光收入而延宕。隨著旅遊人潮回溫，2024年造訪聖家堂的遊客達480萬人，帶動主要經費來源，但管理單位仍未公布新的完工日期，特別是爭議最大的「榮耀立面」(Glory Facade)。

該立面計畫包含大型階梯與廣場，需拆除多棟住宅，引發居民強烈反彈。居民表示，房屋皆合法購得，購屋時未被告知將納入建築範圍，質疑計畫背後的商業動機。

聖家堂團隊則強調，所有設計皆忠於高第原始構想，並指出其手稿與模型部分已由門生修復。巴塞隆納市政府表示，將介入調解，任何協議都須保障居民權益。在住房短缺壓力下，這場拉鋸戰也成為城市發展的縮影。

儘管爭議未解，外界普遍認為，這座世界最著名的未完工建築，距離完成已前所未有地接近。(編輯：宋皖媛)