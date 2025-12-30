聖延郵政老公公與警察熊寶寶聖誕假期與幼兒園小朋友熱情互動宣導防詐與交通安全

%E4%B8%80 103

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】結合聖誕假期將安全觀念向下扎根，內湖分局與內湖郵局特別扮起警察熊寶寶及聖誕郵政老公公向三民國中附設幼稚園小朋友，透過提問搶答、寓教於樂的方式，推廣防詐騙及交通安全觀念，現場氣氛熱鬧溫馨。

活動中，內湖分局以淺顯易懂的方式，向小朋友說明「不跟陌生人走」、「撥打165小心求證」、「過馬路要走斑馬線」、「注意左右來車」等防詐騙、交通安全重點。宣導過程穿插有獎徵答，小朋友們踴躍舉手搶答，反應熱烈。聖誕郵政老公公更準備小禮物，發送幼童及前來辦理郵務的民眾，在充滿節慶氣氛的同時，也感受到警方與郵局用心守護民眾財產安全。

內湖分局表示，防詐騙與交通安全需要長期耕耘，透過與在地機關及學校合作，從小扎根安全觀念，不僅能提升孩童自保護能力，也能帶動家庭與社區共同關注，讓內湖成為更安全、更有溫度的生活環境。