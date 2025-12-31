聖得福5年將推1200億案量 洪正雄：水龍頭不開傷自住族、恐撼明年選舉

聖得福建設執行長洪正雄表示，政府決定政策不能想做什麼就做什麼，應有完整配套再施行。（圖／林榮芳攝）

聖得福建設位於劍潭預售案「豐萃」今(31)日舉辦開工動土典禮。執行長洪正雄透露，未來5年推案總銷超過1200億元，對於明年房市，他直言，央行若水龍頭不打開，最後對建商、購屋族都不利，甚至影響明年選舉結果。

聖得福建設選在2025年最後一天舉行「豐萃」開工典禮，展望明年台北市房市，洪正雄認為，北市新案少，預期在需求支撐下，蛋黃區房價仍可持穩，將呈現「量縮、價穩」格局。他直言，打房逾一年多，市場已經很不好，不能因為新青安造成貸款額度增高，就去懲罰建商，建商也是講本求利，央行若水龍頭不打開，最後對建商、購屋族都不利，甚至影響明年選舉結果，呼籲政策制定應回歸長期規畫與市場秩序，避免對產業造成過度衝擊。

廣告 廣告

聖得福於捷運劍潭站附近推出「豐萃」，目前銷售僅剩個位數，搶在2025年最後一天舉行開工動土典禮。（圖／林榮芳攝）

「豐萃」基地規模951坪，規劃174戶純住宅，主力格局2~3房，坪數分布27~41坪。該案位於士林生活圈，鄰近捷運劍潭站、華齡公園、台北表演藝術中心、台北市立美術館與劍潭知名學區。該案扣除地主分回，可售戶86戶，可售總銷30多億元。

洪正雄表示，該案自今年8月起至今銷售達9成，推估明年第1季可完銷，雖今日舉辦動土，預計於明年春天正式啟動工程。

該案重建前為海砂屋國宅，原地主共90戶，聖得福花6個月就把案子整合達8成，1年內就完成100%整合。洪正雄說，以前房子價值不到1000萬元，現在地主分回後的房屋價值達4000萬元，快速整合成功關鍵在公平、公正、公開、透明，沒有任何人可以多拿，也不會私下附加條款，「讓利成大局」也是提升整合效率的關鍵之一。

聖得福深耕台北市海砂屋改建市場，洪正雄表示，海砂屋因為有安全疑慮，住戶改建意願較高，法規上除了有容積獎勵，還可走防災型都更，加速整合。對於坊間傳言海砂屋可以作假，他直言，「聖得福不可能作假，一旦造假，公司信用也會崩盤。」

洪正雄透露，聖得福在台北市累積整合中的土地面積接近4萬坪，大多皆位於捷運站附近，兼具交通與生活機能，其中台北市內湖區佔比最大，目前已經整合約15個案子，約2萬坪土地，未來5年可望推出總銷超過1200億元的開發量體。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸