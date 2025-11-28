聖心功德會助學30年 台南39校獲185萬元、近千弱勢學子受惠
〔記者王俊忠／台南報導〕「孩子的未來，不該因為家境而蒙上陰影！」財團法人台南市聖心功德會秉持這份信念，默默耕耘教育助學超過30年。今年(2025年度)再啟動獎助學金計畫，補助南市39所國中、小學總金額達185萬元，受惠學生近969人，為清寒弱勢學子帶來希望鼓勵與勇氣，也為社會注入一股暖流。
南市聖心功德會成立源於創辦人周榮老師的善心，當年他原計畫興建廟宇奉祀關聖帝君，但深刻體悟「唯有教育，才能真正改變孩子的命運」。於是在1993年9月10日，他毅然成立聖心功德會，將原本欲用於建廟的心力，轉化為實際助學行動，讓孩子不再因家計困境、失去受教的機會。
功德會成立迄今逾32年，會員每年捐助1200元、顧問捐助1萬元，目前顧問和會員人數約800人。這些看似小小的善意，年年匯聚成一股穩定的力量，默默支撐許多孩子繼續向前，受惠的不僅是經濟援助，更是一份「有人在背後支持你」的勇氣與信心。
在功德會歷任董事長江明全、施啟輝、許俊雄、鄭崑山的努力與堅持下，聖心功德會的助學善舉獲得社會肯定，也吸引越來越多愛心人士響應加入，讓善的循環不斷擴大。功德會30年來如一日，默默守護在地教育的第一線，未來，功德會將持續號召更多資源與善心人士，一起為清寒學童築起更堅實的教育後盾，讓愛如和煦陽光般灑落，溫暖每一個孩子的心、點亮他們的未來。
