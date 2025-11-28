聖文森及格瑞那丁國會大選 新民主黨黨魁宣布勝選

（中央社聖文森及格瑞那丁首都京斯鎮27日綜合外電報導）台灣友邦聖文森及格瑞那丁的新民主黨（New Democratic Party）黨魁佛萊代（Godwin Friday）晚間在社群媒體上宣布勝選。

位於加勒比海的聖文森及格瑞那丁今天舉行國會大選，新民主黨宣布獲勝，將結束聯合勞工黨（Unity Labour Party）長達24年執政。

79歲的龔薩福（Ralph Gonsalves）自2001年起擔任總理，是全球在位時間最長的民選領袖之一。

新民主黨主張引進以投資換取公民身分的計畫為國家創造收入、中斷與台灣邦交關係，並支持向中國靠攏。

這次選舉是佛萊代第2度爭取執政權，他在2020年敗給龔薩福。（編譯：徐睿承）1141128