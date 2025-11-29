即時中心／綜合報導

台灣友邦聖文森及格瑞那丁於本月27日舉行國會大選，由在野的新民主黨（New Democratic Party）黨魁傅萊德（Godwin Friday）晚間在社群媒體上宣布勝選，終結聯合勞工黨（Unity Labour Party）長達24年的執政。由於新民主黨長期主張與台灣斷交並向中國靠攏，外界關注選舉結果恐讓兩國外交面臨考驗；對此，外交部發布新聞稿指出，我駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民，向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

聖文森國會共有23個議席，其中15席為民選產生。新民主黨在27日的國會大選中囊括了14席，而聯合勞工黨僅守住1席，終結友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的執政。

不過，新民主黨長期主張與台灣斷交、並向中國靠攏，外界關注選舉結果恐讓兩國外交面臨考驗。對此，外交部發布新聞稿指出，我駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民，向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

外交部在新聞稿中提到，本次聖國國會大選過程和平順利，聖國人民透過公開、透明與平和的民主機制完成投票，展現守護民主的堅定信念與成熟穩健的政治文化。台灣與聖文森國共享民主、自由、人權等普世價值，建交44年以來邦誼篤睦，各項雙邊合作計畫成效斐然，涵蓋農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域，深獲聖國各界肯定。

最後，外交部強調，政府將在「總合外交」下持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。

原文出處：快新聞／聖文森大選「親中反對黨爆冷獲勝」恐有斷交危機？外交部發聲了

