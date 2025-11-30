聖文森政黨輪替引關注 外交部：將與新政府在既有基礎上緊密合作

聖文森及格瑞那丁政黨輪替引發邦交關注，外交部強調台聖合作關係一貫穩固，將持續與新政府深化合作。（圖／報系資料庫）

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（簡稱「聖文森」）於本月27日舉行國會大選，原先執政超過20年的友台總理龔薩福下台。政黨輪替後，上任的反對黨「新民主黨」（New Democracy Party）曾主張與台灣斷交並向北京靠攏。對此，外交部今（30）日指出，台聖邦誼一向穩固，雙方在農業、醫療衛生等領域合作成果豐碩，未來也會在既有基礎上持續與新政府緊密協作。

目前台灣僅剩12個邦交國，而聖文森此次選舉格外受到關注。聖國國會共有23席，其中15席為民選席次。在27日的選舉中，新民主黨在15席中贏得14席，終結聯合勞工黨長達24年的執政。由於該黨過去多次表態親中，引發外界擔憂新任總理是否會調整對台政策。

對此，外交部強調，建交44年來，台聖兩國邦誼素來篤睦，台灣大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與友誼，兩國在農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域合作成果豐碩，深受聖國朝野肯定，未來也會在既有成果基礎上，與新政府緊密協作，深化雙邊關係。

