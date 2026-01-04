聖文森新總理允諾維持邦誼 外交部：深化合作關係

記者郭曉蓓／臺北報導

我國友邦聖文森及格瑞那丁新任總理佛萊代所屬新民主黨，先前主張外交轉向北京，但佛萊代近日接受專訪允諾維持與臺灣外交關係。外交部表示，佛萊代就任後與駐聖國大使館互動密切，將致力深化兩國合作關係。

根據「聖文森週報」2日報導，佛萊代近日接受廣播專訪時表示，聖文森與臺灣維持外交關係，與其他友邦相同，聖文森並未改變對任何國家的立場；他承諾，在臺灣就學聖文森籍學生不會受到影響。

外交部強調，臺灣與聖文森及格瑞那丁建交44年來邦誼穩固，政府高層互動密切，雙邊合作涵蓋醫療衛生、基礎建設、農業發展、人才培育及婦女賦權等多項領域，相關豐碩成果獲聖國政府及人民高度肯定。未來將持續與聖國政府保持密切溝通，攜手深化雙邊合作，共同促進兩國人民福祉。

廣告 廣告

此外，臺灣大使館與聖國朝野各界人士也都保持良好互動與友誼，臺灣駐聖國大使范惠君在佛萊代當選第一時間就代表臺灣政府與人民祝賀佛萊代，也向國會議員當選人表達誠摯祝賀，並同時轉致總統賴清德賀忱。

聖文森及格瑞那丁去年11月28日舉行新總理就職典禮，這是聖文森24年來首次更換總理。新民主黨的佛萊代在大選中擊敗聯合勞工黨的龔薩福。新民主黨先前主張與臺灣斷交並向北京靠攏，引起關注。