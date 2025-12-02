聖文森親中派勝選陷斷交危機？外交部：邦誼篤睦！繼續與新政府緊密合作

記者陳思妤／台北報導

台灣友邦聖文森及格瑞那丁11月27日舉行國會大選，親中的政黨新民主黨獲得壓倒性勝利，各界憂心是否影響邦交。對此，外交部今（2）日表示，台灣與聖國建交44年來兩國邦誼篤睦、關係深厚，會在既有的良好合作基礎上，繼續與新政府緊密合作，深化雙邊關係。

外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問，聖文森國會大選由新民主黨勝出，是否擔心聖文森跟中國建交？外交部發言人蕭光偉指出，我國駐聖文森大使范惠君已經在第一時間代表政府以及人民，向聖文森總理傅萊德（Godwin Friday）以及國會議員表達誠摯祝賀，並轉致總統賴清德的賀忱，傅萊德也同樣表示感謝，並且請范惠君向賴清德轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖國建交44年來兩國邦誼篤睦、關係深厚，我國大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與情誼。

蕭光偉指出，台聖兩國過去在農業、糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技、婦女賦權等領域都有相當多合作，這些合作計畫成果深受聖國朝野人士肯定及歡迎，所以我國也會在既有的良好合作基礎上，繼續與新政府緊密合作，深化雙邊關係。

