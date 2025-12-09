聖暉銳澤11月營收創下同期新高 朋億登5個月高

（中央社記者張建中新竹9日電）聖暉及同集團的朋億和銳澤11月營收同步較10月攀高，其中，朋億達新台幣8.91億元，為5個月來新高。聖暉和銳澤皆創下歷年同期新高。

無塵室機電整合廠聖暉自結11月營收37.3億元，月增16.4%，年增20%；累計前11月營收374.3億元，較去年同期成長41%。

聖暉指出，受惠科技事業群與民生事業群接單穩健，此外，隨著科技不斷進步以及全球法規要求日趨嚴格，帶動現有廠房的無塵室改造與翻新需求不斷增長，驅動營運成長。

聖暉表示，為因應客戶供應鏈轉移與全球化需求，集團除強化亞洲布局完整性，並積極拓展北美市場版圖，董事會近期已通過規劃在美國設立據點，未來將在地招募專業人才、擴大與當地夥伴合作範疇、派遣台灣技術專才進行技術交流與支援，確保集團海外接單和專案執行。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億自結11月營收8.91億元，月增26.3%，年減5.3%；累計前11月營收78.32億元，較去年同期減少14.75%。

朋億表示，隨著台灣及東南亞主要客戶推進新一輪的建廠計畫與既有產線升級需求，將為未來營運表現奠定基礎。

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤自結11月營收3.06億元，月增20.88%，年增42.3%；累計前11月營收23.37億元，年增36.19%。

銳澤指出，旗下主系統及二次配管路工程接單熱絡，第4季展望審慎樂觀，未來將加強日本、新加坡與美國等海外據點營運能力，推動長期業務擴張與營運成長。（編輯：楊凱翔）1141209