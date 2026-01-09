聖暉* 12月、4Q及2025年皆創歷年同期新高

【記者柯安聰台北報導】聖暉*（5536）12月合併營收40.5億元，年增10％，續創歷年同期新高；第4季合併營收109.8億元，年增16％，亦創歷年同期新高；累計2025年合併營收414.8億元，年增37％，改寫歷年新高。



聖暉*指出，2025年在半導體先進製程與AI相關基礎建設需求同步升溫帶動下，加上聖暉*持續優化工程設計、施作團隊整合與原物料採購等管理效能，確保各專案如期交付並維持高品質標準，帶動旗下科技大廠建廠與擴產工程等專案陸續順利進入驗收階段，推升2025年全年營收表現締造歷年同期新高。



聖暉*表示，隨著全球AI、高效能運算與雲端服務需求快速擴張，先進封裝技術、高頻寬記憶體等趨勢已成為2026年半導體投資重點，進一步推升晶圓代工、先進封裝、封測及記憶體等相關產業的建廠與產能擴充需求，並帶動台灣、美國、東南亞等地區資本支出計畫。聖暉*將憑藉多年來深耕無塵室及高科技工程領域所累積的豐富專案實績與系統整合能力，提供高度可靠性與靈活彈性的服務優勢，有效鞏固整體業務接單競爭利基。



展望2026年第1季，聖暉*表示，隨著全球地緣政治因素推動供應鏈多元化趨勢，半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，聖暉*除持續深耕國內科技廠客戶外，亦積極推動海外版圖布局，以分散區域風險並擴大成長動能，不僅持續深化東南亞市場的接單與專案執行，並同步加速向北美市場延伸服務量能，透過就近支援客戶的建廠與擴產需求，提升大型統包工程的承攬能力，為集團未來整體營運規模奠定更穩固的成長基礎。（自立電子報2026/1/9）