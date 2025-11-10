聖暉*Q3 EPS達8.22元 年增62％ 登歷年同期新高
財經中心/綜合報導
無塵室機電整合大廠聖暉工程科技（5536）第三季合併營收達110.4億元，年增45％，稅後淨利歸屬母公司業主10.2億元，年增62％，每股稅後盈餘(EPS)達8.22元，年增62％，第三季獲利改寫歷年同期新高。累計2025年前三季合併營收達305.1億元，年增47％，稅後淨利歸屬母公司業主達25.3億元，年增35％，每股稅後盈餘(EPS)達20.35元，年增35％。
聖暉*表示，受惠集團積極深化台灣、東南亞、美國等地區在地化團隊與工程交付能力，有效滿足客戶工程進度需求以及工程品質，且隨著半導體、電子零組件、資料中心等產業相關客戶對於新建廠與擴廠訂單陸續釋出，帶動對廠務工程與無塵室建設需求顯著增加，挹注第三季台灣地區營收年增94％表現。
聖暉*持續深化工程管理效能與供應鏈整合能力，同時積極培育與引進高階機電專業人才，提升多元產業客製化廠務工程施工效率與專案施作品質，持續放大集團旗下人均產值綜效，且憑藉精實管理與彈性調度優勢，挹注2025年第三季毛利率、營業利益分別維持18％、14％水準。
聖暉*董事會決議通過2025年上半年盈餘分配案，考量公司資金充沛且財務體質健全，擬配發每股5.5元現金股利（以每股面額5元計算），優於去年同期配發，將營運成果回饋與全體股東共享，並訂定115年1月15日為除息交易日，115年2月4日為現金股利發放日。
展望2025年第四季，聖暉*持正向樂觀看法。觀察台灣、美國及東南亞地區的建廠與擴產需求可望延續，有望創造集團整體業務接單有利成長環境，同時，AI應用帶來的高速運算與儲存需求，將進一步驅動半導體製程、PCB、先進封裝與資料中心的擴建潮，聖暉*將持續透過堅實的技術能力、全球化佈局等優勢，深化與多元產業客戶業務合作，有望增添未來營運良好成長前景。
