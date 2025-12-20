聖母峰被摧殘！民怨「世界最高垃圾場」轟當地政府：收錢不做事

國際中心／倪譽瑋報導

全球最高的山「聖母峰」攀登須付費，還有裝備等其他費用，攀登成本高，但仍吸引眾多登山客。近期記錄聖母峰的新聞平台發文指出，2024年有登山客目擊，位在8800公尺的營地滿是垃圾，盼望管理單位能訂定更嚴格的垃圾規範。不少民眾看到聖母峰被垃圾摧殘，紛紛批評「世界最高垃圾場」、「當地政府徵收大量費用，但營地裡仍然垃圾成災」。

聖母峰登山費用高 挑戰者仍熱訪中國、尼泊爾邊境

聖母峰（Mount Everest，或稱珠穆朗瑪峰）是世界第一高峰，位在中國與尼泊爾邊境。值得注意的是，登山客要征服聖母峰，需支付「攀登許可費用」，還有上山用的裝備、交通等花費，雖然成本高昂，但每年仍吸引數以千計的登山客。

聖母峰新聞與更新平台《EverestToday》日前發文指出，位在海拔8848.86公尺的四號營地（Camp IV），在去（2024）年被登山客目擊現場滿是垃圾，只見記錄下的影片，有許多食物容器、布條、塑膠裝備等散落在營地帳篷附近，每走一步、放眼望去都能見到垃圾。

位在8800公尺的四號營地，大量垃圾散布在帳篷邊。（圖／翻攝自X）

登山客製造垃圾 民眾批評當地政府不嚴加處理

影片底下，不少人紛紛感嘆，「這就是把一座山變成一項事業的後果」、「我們的自然環境正遭受嚴重的破壞，卻沒有人試圖保護它們。非常遺憾」；也有人痛批，「儘管尼泊爾政府徵收大量費用，但營地裡仍然垃圾成災，情況之糟糕」、「世界最高垃圾場」、「登山客花數萬美元買下許可證，就不用承擔帶走垃圾的責任？」

《EverestToday》指出，山峰被垃圾堆得讓人窒息，「這種情況不能再繼續下去了」，直言保護聖母峰並非可有可無，而是義務「這是對大自然的義務，是對後代子孫的義務」。呼籲當局應制定更嚴格的法規，強制執行登山清潔規定，落實好垃圾管理「世界最高峰值得我們給予更多關注」。

