聖母峰變垃圾山！押金制度宣告失敗 尼泊爾擬改收12萬清潔費

聖母峰押金制度可能走入歷史！據BBC 30日報導，尼泊爾政府近年來為了鼓勵登山客自行攜帶垃圾下山，採取「押金制度」。但近年來聖母峰垃圾問題不但沒解決，還越來越嚴重，故尼泊爾政府近期考慮轉向採用不退還的「清潔費」制度。

聖母峰山上布滿垃圾。（圖／翻攝自X平台 @ParveenKaswan）

聖母峰成垃圾山

聖母峰位於中國和尼泊爾邊界，登山客上山前除了支付「攀登許可費」，還有其他裝備、交通花費，成本高昂，但每年還是吸引數以千計的登山客挑戰。近期紀錄聖母峰的新聞平台Everest Today才在社群上公布山上「垃圾滿坑滿谷」的影片，盼官方能夠訂定更嚴格的相關規範。許多民眾看到影片後也紛紛批評當地爭府收取高額費用，卻讓營地垃圾成災。

押金制度無法解決垃圾問題

為了解決聖母峰垃圾堆積的問題，尼泊爾政府規定，登山客上山前需額外繳交4000美元（約12萬台幣）的押金，需要從山上攜帶至少8公斤的垃圾下山才能贖回押金。當局希望以此減少山上的垃圾量，據報導，山上的垃圾量估計多達50公噸。在押金制度實施11年後，垃圾仍然堆積如山，效果不彰。押金制度不只沒有解決垃圾問題，還成為行政負擔。

尼泊爾官方表示，過去幾年，押金幾乎都會退回給登山客，代表多數人都有遵守規定將垃圾帶下山，但這項制度仍宣告失敗，因為登山客帶回的垃圾幾乎都是從較低的營地撿取，高山上的營地垃圾仍然沒有減少。在地勢較高的地區，登山客通常只會帶回氧氣瓶這種大型垃圾，帳篷、罐頭、盒子、飲料杯通常都會被留在山上。此外，每位登山客在山上待上6周，平均會製造12公斤的垃圾。

負責的部門表示，除了要求登山客帶回的垃圾數量遠不及製造量以外，「監管機制」的缺陷也是大問題。山上除了一處檢查站外，沒有其他地方能夠監管登山客，所以尼泊爾當局決定提出更有效的方案。

政府改收取不退還的「清潔費」

官方表示，首先要將「押金制度」轉成不可退還的「清潔費」（clean-up fee），費用一樣是4000美元（約12萬台幣），接著在二號營區新增檢查站，部署人力擔任護林員，他們將會往高山上巡視，確保登山客將垃圾帶下山。新方案在國會通後會開始執行。

尼泊爾帕桑拉姆鄉村自治市（Pasang Lhamu rural municipality）首長明馬雪巴（Mingma Sherpa）表示：「我們一直以來都很懷疑押金制度的有效性，因為我們從沒聽過有人因沒帶垃圾下山遭到懲罰。我們將把收取的清潔費成立基金，可以用來進行清理和監管的工作。」

這項新的「清潔費」制度將會納入近期推行的「5年山林清理計畫」的一部分，據當局預估，山上的垃圾高達數噸，其中包含人的排泄物，高山上的氣溫極低，這些排泄物在山上無法被分解。此外，每年登山客人數不斷上升，垃圾危機已經成為登山運動中不可忽視的問題。

