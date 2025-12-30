聖母峰「垃圾換押金」計畫失敗 擬改收清理金

（中央社加德滿都30日綜合外電報導）尼泊爾當局告訴英國廣播公司（BBC）說，尼泊爾即將取消一項鼓勵聖母峰山友帶垃圾下山的計畫，坦言這項計畫成效不彰。

原有的計畫要求山友須繳交4000美元（約新台幣12.6萬元）保證金，唯有把至少8公斤的垃圾帶下山，才能退款。

外界原本期望這項計畫能解決世界最高峰嚴重的垃圾問題，畢竟，目前山上堆積的垃圾估計已達約50公噸。

但11年過去，垃圾依然不減，這項計畫因「未見具體成效」而將終止執行。

觀光部及登山局官員向BBC表示，多年來大部分保證金都已退還，理論上應代表山友多有帶回垃圾。

不過，據稱這項計畫失敗的原因在於，山友攜帶下山的垃圾大多來自低海拔營地，並非汙染問題最嚴重的高海拔營區。

非營利組織「薩迦瑪塔汙染控制委員會」（Sagarmatha Pollution Control Committee）負責人、雪巴人次仁（Tsering Sherpa）解釋：「從高海拔營地，多數人只會帶回氧氣瓶，至於帳篷、鐵罐、包裝食品或飲料盒等，大多都留在山上，所以才會看到這麼多垃圾堆積。」

次仁指出，一名山友在為期約6週的適應與攀登過程中，平均會產生最高達12公斤垃圾，原定帶回8公斤的規定本就不足。此外，主管單位也承認缺乏監督是最大挑戰。

尼泊爾當局希望，全新方案能發揮更大效用。

根據修改後的新規定，官員說，將向山友收取一筆不可退還的清理費用，這筆費用將用於在第二營（Camp Two）設立檢查站，並派遣山地巡查員深入高海拔區巡查，確保山友確實攜帶垃圾下山。

觀光部官員表示，金額預計仍維持每人4000美元，待國會通過後實施。

當地雪巴人社群對此表示歡迎，指出過去保證金制度從未真正處罰過違規者。

新方案也將納入近期推出的5年山區清理行動計畫。觀光部表示，計畫的目的是「立即解決山區垃圾的迫切問題」。

儘管目前尚未有科學調查統計聖母峰上的實際垃圾量，但據估計，當中包含大量人類排泄物，且因高海拔地區極低溫度無法自然分解。

聖母峰每年平均約有400名攀登者，另有更多後勤與支援人員隨行，隨著整體人數逐年增加，高山環境的永續發展備受關注。（編譯：蔡佳敏）1141230