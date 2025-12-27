聖母廟44年安座大典 古禮祝禱

台南正統鹿耳門聖母廟27日舉辦安座44週年慶典，祈願國泰民安、風調雨順。（記者王勗攝）

記者王勗∕台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟廿七日舉辦安座四十四週年慶典，依循古禮祈願國泰民安、風調雨順同時，也辦理關懷公益活動，為周邊安南、七股、佳里等區弱勢家庭送上關懷金與愛心物資。立委陳亭妃以榮譽主委身分出席，號召信眾共同祈願，讓台灣更好、讓台南更好。

鹿耳門聖母廟是台灣最大的媽祖廟之一，也是安南、七股等地沿海居民的信仰中心。鹿耳門聖母廟建於康熙五十八年間（一七一九年），一度因洪災而毀，日大正時期重建為保安宮廣納地方香火，民國六十四年於現址以仿清代北方宮殿式建築重建，民國七十年辦理神尊移駕科儀，安座後更名為「正統鹿耳門聖母廟」，今年已是安座第四十四週年。

鹿耳門聖母廟主委鄭深池昨日率榮譽主委陳亭妃、顧問、管理委員會、監查委員會、信徒代表及地方仕紳共同祝禱，恭請鹿耳門媽鑒臨，祈求國泰民安、社會和諧，並為地方與信眾納福消災，全程依循傳統科儀、肅穆莊嚴。

鄭深池表示，正統鹿耳門聖母廟安座四十四年以來，承蒙鹿耳門媽慈悲庇佑與各界大德長年護持，廟務穩健推展、建設逐步完成。聖母廟積極推動宗教文化保存與空間建設，繼「旗桿」興建完畢，「鹿耳門媽文物館」與「五百羅漢殿」也將陸續動工興建。也期盼在鹿耳門媽慈悲護佑下，結合各界善信與金蘭友宮力量，共同推動宗教文化永續傳承。

陳亭妃強調，媽祖的精神就是無私、大愛，希望秉持媽祖關懷、疼惜所有民眾，也提醒信眾祈心向媽祖祈求平安，讓台南更好、台灣更好。同日金蘭會暨友宮廟等也從全台各地至聖母廟慶祝安座四十四週年，現場席開六百桌，氣氛熱絡隆重。