聖瑪利諾殺妻縱火案 華男疑出軌兒抓包

南加州華人聚居的富裕城市聖瑪利諾，2025年1月6日發生火災命案；涉案的賴尹（Yoon Lai，亦名Kevin Lai，音譯）今年1月27日對謀殺妻子、縱火等指控不認罪。法庭公開文件顯示，受害者高艾琳（Irene Gaw-Lai，音譯）的友人作證，賴尹曾向她炫耀可以很容易找到女人，並展示相關女人的照片。而賴尹的兒子，也曾發現父親的涉出軌短信。

在13日的審前聽證會上，法官判決賴尹不得保釋。法官同意檢方在原謀殺指控上，添加兩個特別情況：為錢謀殺以及佯裝伺機謀殺（murder while lying in wait）。法官在聽取檢方幾名關鍵證人的證詞後，認為有「足夠證據」支撐本案進入陪審團審理（trial）。

賴尹將在2月9日過堂，進行保釋聽證會。他此前以225萬美元保釋在外，但13日的審前聽證會中，法官命其不得保釋。根據城市新聞網，賴尹的辯護律師近日換成Michael Kraut。

親密對話 手機露餡

洛杉磯高等法院的公開資料顯示，在審前聽證會上，負責本案的洛杉磯縣凶案組探員Lugo在檢察官的問詢下表示，曾經與賴尹與高艾琳的兩個兒子聊過賴尹出軌的事。他們的兩個兒子均為青少年。探員表示，「他們告知，知道Kevin（賴尹）出軌。」檢方詢問，「他們怎麼知道的？」探員表示，2024年夏天7或8月間，他們一家人駕車出行。賴尹的手機掉到車後座，當時手機還開著信息頁面，兒子注意到，父親與另一人的對話有親吻表情符號（emoji），且有許多中文字。兒子當即拍下照片，並給母親高艾琳看。探員表示，信息的另一方為一個女孩。

聽證會上，檢方另一證人劉女士，是死者高艾琳的生前好友。劉女士經常在家庭聚會中與賴尹和高艾琳見面。她表示，賴尹曾經向她抱怨，高艾琳沒有將他放在首位，稱高艾琳常把兒子和家庭排在第一。劉女士介紹，2024年間，賴尹向她炫耀，稱「像他這樣的男人」，很容易在約會軟體找到女人。賴尹還向劉女士展示，他的朋友向其發送女生照片稱，賴尹可以很容易找到這樣的女生。劉女士介紹，這些女生「以富有男性為目標。」該事件發生時，賴尹和高艾琳仍是婚姻關係。

此外，在高艾琳搬離住處後，賴尹曾向劉女士詢問離婚費用。劉女士向他透露離婚訴訟費，她說自己離婚花費20萬美元。賴尹表示，這是一筆很大的費用，高艾琳做的事（離婚）是在浪費錢。

調查發現 毆妻致死

2025年1月6日上午9時45分，消防員接報來到聖瑪利諾市洛蘭路（Lorain Road）2000號街區的一處住宅，在這裡發現56歲死者高艾琳，當場宣告不治，遺體有嚴重燒傷痕跡，她倒下的房屋為房子的休閒室，也有燒焦痕跡。賴尹約在案件發生後的六個月以涉嫌謀殺妻子，縱火被捕。

洛縣檢察官Habib Balian此前曾告訴洛縣高等法院法官Theresa McGonigle，調查發現賴尹將其妻子活活打死並企圖以放火燒房子來掩蓋罪行。檢方表示，兩人有「某些夫妻矛盾。」

法庭文件顯示，內分泌科醫師高艾琳在亞凱迪亞執業。賴尹則有自己的土木工程和土地測量公司，同時也買賣房產。兩人2002年結婚，但他們的婚姻很快就遭遇挑戰。婚後僅幾個月，高艾琳提出離婚，儘管到2008年他們的雙胞胎出生時，兩人似乎已經和好。2024年8月，高艾琳再次提出離婚申請，理由是雙方有不可調和的衝突。

家暴疑慮 和解作罷

法庭文件顯示，高艾琳在提出離婚申請時，也要求撤銷婚前協議。根據死者哥哥的聲明，她提出這項請求是因為他們擁有的幾處房產都登記在她丈夫名下，而根據2002年的婚前協議，這些房產仍將歸丈夫所有。

親戚們說，這對夫婦曾討論過和解，高艾琳提出和解的條件包括取消婚前協議、將所有房產加上她的名字，同時要求丈夫接受心理治療。她的哥哥一度擔心這些要求是否太多，但高艾琳當時表示，「他求我回來」。

法庭紀錄顯示，婚前協議於2024年9月7日被撤銷，高艾琳的名字也被添加到聖瑪利諾房產的共同所有人名單中。

親戚們向法庭提供的聲明表示，儘管丈夫默許她的要求，高艾琳仍打算離婚。她曾告訴親戚們，她愈來愈擔心丈夫，尤其是兩人單獨相處時，她感到自己的安全受到威脅。而案發前，高艾琳已搬離聖瑪利諾的家，但經常會順路開車送雙胞胎去練習和參加活動。

