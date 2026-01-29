聖甲蟲是蟲嗎？解夢之書很神秘？開箱奇美博物館《埃及之王：法老》 6大亮點、策展人推薦文物一次看

奇美博物館《埃及之王：法老》今日正式登場，特展引入280件珍稀文物，並以七大主題探討法老的多元角色。翻攝自奇美博物館臉書



奇美博物館特展《埃及之王：法老》今日（1/29）正式開箱，本次特展以「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」七大主題，探討法老的多元角色，並從大英博物館引入280件珍貴館藏，其中有超過9成未曾在台展出。《太報》特別整理此次特展六大亮點，以及策展人推薦必看作品，讓大家一窺法老王背後的神秘面紗。

亮點一：史上規模最大法老特展，逾九成首度來台

此次奇美博物館攜手大英博物館，引進重量級特展《埃及之王：法老》，不僅是台灣史上規模最大的法老主題展，更是大英博物館首次大規模出借完整的古埃及文物，總共展出高達280件珍稀文物，其中有超過九成首度在台亮相。

此次展覽的敘事維度，也和過去常見以「木乃伊」為主的視角截然不同，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」，到「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」，最後再到「埃及與世界」、「永生」，帶領大家穿梭於古埃及第三王朝，到羅馬統治時期的漫長歲月，並首度看見帝王視角下的權力運作與真實人生。

亮點二：從精湛工藝到三千年前「臉書貼文」 策展人推薦必看這4件

此次特展的策展人凱莉．艾切塔．克羅 （Kelly Accetta Crowe）特別推薦4件必看珍寶，分別為「阿蒙霍特普三世在位時製作的聖甲蟲」、「塞提二世王權坐像」、「未來的國王霍朗赫布及妻子雕像」、「家族檔案文書」，這幾件展品皆已有超過3千年歷史，且各自具備獨特意義。

阿蒙霍特普三世在位時製作的聖甲蟲：

「阿蒙霍特普三世在位時製作的聖甲蟲」是當時國王賜予埃及與友邦官員的禮物，用以紀念重要事件，背後刻有銘文。凱莉指出，其功能其實是為外交訊息的布達，記載的內容包括他結婚了兩次、他家在整修（挖了一個新湖泊），以及他在獵獅和獵野牛方面的英勇功績，性質其實類似於現代的臉書貼文。

阿蒙霍特普三世在位時期製作的聖甲蟲。翻攝自臉書台南式

塞提二世王權坐像：

目前世人能夠見到的塞提二世雕像極為稀少，坐姿並手持象徵王權的神杖、同時完整保存的雕像更是罕見。策展人指出，這件展品呈現的其實不只是王權，也關乎名不見經傳、卻依然為國王效力的藝術家們，就連膝蓋的細節都細膩刻劃，相當值得觀展的民眾仔細鑑賞當時工匠的精湛技藝。

未來的國王霍朗赫布及妻子雕像：

「未來的國王霍朗赫布及妻子雕像」為大英博物館1839年購入，凱莉表示，大英博物館當初購入時並不清楚這件文物是從哪裡出土，也沒有相關資料，直到1976年考古學家在霍朗赫布陵墓內發現雕像交握雙手的殘件，後續學者終於在2009年拼湊起全部線索，意識到他們屬於同一個雕像，於是對手部殘件進行石膏翻模，並帶回大英博物館進行後續修復。

未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像。翻攝自奇美博物館官網

家族檔案文書：

「家族檔案文書」是一份撰寫在莎草紙上的文件，此次展出的展品兩面皆有書寫，其一為解夢之書，另一面則有親手寫的詩。凱莉表示，人們在嘗試理解古埃及文明時，常常很概括地說「古埃及人都怎麼樣」、「古埃及人他們都相信什麼、他們都喜歡什麼」，但每一件文物，其實都是個人的創作。

凱莉強調，莎草紙可能沒有宏偉的雕像那麼美觀，但這件文物卻講述了一個非常精采的故事。某位書吏當時在莎草紙上寫下解夢書，並為其他人解釋夢的涵義。紙的另一面，則是一首關於國王拉美西斯二世的詩。

亮點三：4700年前浮雕、噸級「巨像拳頭」震撼感官

除了技藝精湛、雕刻細膩的微型文物，展場內還有多件「重量級」展品，帶來極具震撼力的感官饗宴。

距今約4,700年的〈沙納赫特國王擊殺敵人的浮雕〉，刻劃了第三王朝國王遠征戰勝的姿態，是本次特展年代最古老的作品。〈烏里倫普塔墓室的祭堂牆面〉則細膩刻劃了祭祀場景與豐富供品，作品高約2.5公尺、寬逾3公尺，由18片石塊組裝而成，是研究古埃及死後世界觀的重要依據。重達1.5噸的〈拉美西斯二世巨像拳頭〉，僅憑局部肢體就展現驚人的存在感，完美體現拉美西斯二世權傾一時的強盛。

沙納赫特國王擊殺敵人的浮雕。翻攝自奇美博物館官網

文物。翻攝自奇美博物館官網

拉美西斯二世巨像的拳頭。翻攝自奇美博物館官網

亮點四：「法老」也有女生？從神聖身分到女性權力

「法老」一詞雖在古埃及文明長達三千年的歷史中，雖然和絕對的王權畫上等號，不過這項權力並非始終由男性壟斷，本質上是一項宗教性的職位，是女神「瑪特」（Ma'at）和人的唯一中介。此次特展也呈現了女性如何突破性別桎梏，成為帝國最高統治者，並展出刻有傳奇法老哈特謝普蘇特王位名「瑪特卡拉」（Maatkara）的戒指。

這枚戒指上的王位名「瑪特卡拉」，本質上就是一種強大的政治宣言，意指「真理是拉神的靈魂」，將統治和宇宙秩序「瑪特」進行緊密的連結，也側面地描繪了哈特謝普蘇特如何在保守的父權制度下，平衡女性身分與王權穩定，跨越時空向讀者訴說三千年前女性的艱難與智慧。

戒指銘文「善良的女神瑪特卡拉 (哈特謝普蘇特王位名)，願她永生」。翻攝自奇美博物館官網

除了刻有王位名的戒指，此次特展中的文物也描繪了王室女性在宮廷中的地位，例如描繪奈芙魯拉公主（Neferura）坐在導師膝上的雕像，不僅展現了王室成員的身分，更暗示了女性在王權繼承序列中的潛在地位，「從神而來」展區則揭示女性權力如何在神話體系中找到依據。獅首女神塞赫麥特的數百尊雕像，象徵了女性能量中毀滅與守護並存的可怕力量，象徵溫柔撫育的〈女神伊西絲與其子荷魯斯的雕像〉，則提供了王權延續的根基。

亮點五：不只是墓葬文化──從珠寶器物看見「人」的生活

過去外界對於古埃及文明的討論，大多由墓葬文化出發，凱莉也表示大家普遍有一個誤解，就是古埃及人很著迷於死亡的議題，不過此次特展透過精緻的日常器物與隨葬珍寶，向讀者傳遞了截然不同的視角，展現了古埃及人對於「生命」的極致熱愛與眷戀。

凱莉強調，埃及乾燥的沙漠環境，相較於尼羅河畔的古老村落，更能完整保存墓葬文物，才造成了後世認為埃及人「迷戀死亡」的錯覺。然而此次特展中的玩具、化妝用品和精緻盥洗器具，皆顯示出法老與貴族追求永恆生命，以及希望在跨越生死界線後，持續在理想世界中延續現世奢華的渴望。

在這樣的審美邏輯下，珠寶工藝已超越單純的財富堆砌，成為追求永恆生命的體現。古埃及人深信，黃金是永不銹蝕的神之肌膚，象徵和太陽神同在的生命力，因此這些精緻首飾，其實是法老通往永生旅途的媒介。

此次展出的文物中，「由護身符與墜飾組成的腰帶」以及極具生活感的「魚形護身符髮飾」都是極具代表性的金飾，兩者原料皆為來自紅海貝殼、甚至是阿富汗的青金石，顯示當時已具備極為繁盛的貿易網絡。除此之外，工匠還於飾品中頻繁運用象徵生命氣息的「安卡」（Ankh）、象徵守護能量的「荷魯斯之眼」等符號，體現出古埃及人最關注的其實是生命、而非死亡。

亮點六：虛實整合、穿越4500年歷史的 VR 探險

奇美博物館今年啟動全新展廳「VR體驗廳」，和VIVE Arts合作，將法國VR探險體驗先驅Excurio的人氣作品《消失的法老》帶來台灣，搭配《埃及之王：法老》特展，只要戴上裝置，就能親臨胡夫金字塔內部、探索大金字塔的神祕結構，甚至俯瞰吉薩高原的壯麗風景，享受一場穿越4,500年的神秘冒險旅程。

特展紀念悠遊卡。翻攝自奇美博物館官網

《埃及之王》展覽煎餅禮盒。奇美博物館提供

除此之外，展覽現場還有多種以法老為主題規劃的商品，包括超級可愛的阿努比斯絨毛玩偶、特展紀念悠遊卡、法老主題煎餅禮盒，從實用的生活物品，到由展覽延伸的埃及知識書籍一應俱全。

《埃及之王：法老》觀展資訊

《埃及之王：法老》特展自今日起至2027年1月10日，於奇美博物館一樓特展廳展出，除了普通門票以外，館方更特別針對想要深入理解展出文物的民眾，推出限量「週三藝享票」，提供低人流、深度導覽的精緻服務。

《埃及之王：法老》展覽資訊。翻攝自奇美博物館官網

展覽名稱：大英博物館鉅獻《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）

展出地點：奇美博物館 一樓特展廳

展覽日期：2026.1.29-2027.1.10（週三、除夕休館）

展覽時間：9:30-17:30

展覽門票：全票580元、優惠票480元、週三藝享票2000元

