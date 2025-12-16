聖石前老董包養…乾女兒臀刺「XXX之奴」示忠！遭爆拍百部酷刑片

社會中心／綜合報導

「聖石金業」百億元吸金弊案持續延燒！檢警正追查資金下落，而真正操盤的邱薡宬今年9月落網後，他過去荒唐複雜的私生活也陸續被曝光。除了 2022 年因包養「乾女兒」反遭背叛之外，甚至還流出他疑似拍攝上百部性虐影片的驚人傳聞。





邱薡宬在2018年任職董事長時，透過包養平台結識一名尋求金援的邱姓女子。（圖／民視資料照）





據《鏡週刊》報導指出，邱薡宬在2018年任職董事長時，透過包養平台結識一名尋求金援的邱姓女子，雙方以每月5萬到 20 萬不等的金額維持關係。然而他後來才發現，邱女不但已婚，還暗地經營成人直播、販售尺度極大的影片賺取收入。他得知後氣極決定分手。邱女為了挽回他，在自己臀部刺青「XXX（富商姓名）之奴」，想以此挽回，之後因被邱女丈夫控告，他才決定爆料整起過程。

聖石金業董座邱嬿妤500萬交保。（圖／民視資料照）









另據《ETtoday新聞雲》報導，邱薡宬在個人社群平台留下大量貼文，對女性的稱呼充斥貶抑字眼，像是「母X」、「奴隸」、「賤X」等詞彙，相關形容語幾乎都與女性私密部位連結，字句間流露出強烈的輕蔑與踐踏意味，該帳號中還上傳逾 557 部性施虐影片尺度駭人。

目前檢警持續追查聖石金業吸金高達百億元的資金流向。至於公司現任負責人，邱薡宬的妹妹邱嬿妤日前以500萬元交保，但檢警研判，幕後實際操盤者仍是邱薡宬本人。邱薡宬先前因涉非法黃金期貨交易遭發布通緝，今年9月遭拘提入獄，檢警並於12 月4日再度提訊，經複訊後裁定羈押禁見。

