聖石前董座不只包養「乾女兒」 傳拍557部性虐影片

「聖石金業」前董座邱薡宬荒誕私生活被起底。（圖／東森新聞）





「聖石金業」詐欺案持續延燒，涉及金額高達百億元，檢警正全力追查被吸走的巨款流向，也讓今年9月被捕的「聖石金業」實質負責人邱薡宬過往的荒誕私生活被起底，除了2022年包養「乾女兒」卻讓自己慘戴綠帽之外，甚是還傳出他拍攝了超過500部的性虐待影片。

根據《鏡週刊》報導，邱薡宬在2018年擔任聖石公司董事長期間，在包養網站上認識求包養的「乾女兒」邱女，並以每月5萬至20萬元金額包養，事後卻發現對方隱瞞已婚身分外，還持續經營成人直播，甚至上傳大尺度影片牟利，並招攬粉絲發生性交易，直到在成人平台片上，看到邱女臀部上的「XXX之奴」，才得知這件事，最後是因為遭邱女的丈夫提告，才憤而向週刊爆料。

不過邱女卻對《鏡週刊》表示，曾告知對方自己是有夫之婦，最後是因不想與邱薡宬身邊其他女人爭寵所以分手，後來邱薡宬以借據追討之前支付的生活費，被她的丈夫得知才會提告。

另外根據《ETtoday新聞雲》報導，邱薡宬在自己社群海量貼文中，女性人稱呼永遠是「母狗」、「奴隸」、「賤貨」，至於放在女性前面的形容詞稱謂，全部和女性私密部位有關，言詞中滿滿鄙視、賤踏女性言論，光是該帳號上傳SM虐待、鞭打、軍事化體罰女奴的影片就超過557部，多數影片尺度超變態，顯見他心中物化，貶低女性意圖明顯，飼養的女奴只是他在任意場所地點發洩慾望的玩具。

檢警現正在全力追查聖石金業收了百億元的資金，卻只買了2億元黃金的流向，剩下的98億元鉅款去了哪裡，成為案情的核心。

聖石金業現任負責人邱薡宬的妹妹邱嬿妤以500萬元交保，而檢警懷疑，實際負責人其實仍是邱薡宬。邱薡宬先前因非法黃金期貨交易遭通緝，於今年9月落網入獄，但檢警於12月4日將其提訊出來，複訊後再度羈押禁見。

