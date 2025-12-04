聖石案外案! 藍委林思銘曾要警方向聖石金業道歉

社會中心／洪巧璇、洪國凱 台北報導

聖石金業公司捲入百億吸金案，他們銷售的黃金契約金額超過100億元，但檢警實際查扣到的黃金總價，卻僅僅只有2億，懷疑根本是〝龐式騙局〞，因此二度約談董事長邱嬿妤，沒想到，這起案件扯出案外案，當初警方懷疑聖石詐騙，阻止民眾匯款，卻被國民黨立委林思銘說是「烏龍阻詐」，要求警方道歉。

聖石金業董座邱嬿妤，涉嫌吸金詐騙百億元，複訊後才以500萬元重金交保，配戴電子腳鐐監控，沒想到3號傍晚又被檢警約談，二次訊後被請回。民視記者洪巧璇：「檢警搜索聖石金業公司，發現查扣到的黃金儲備量，不符合實際比例，因此顯見這公司的金流大有問題，檢警在昨天（3）的時候，二度約談公司的董事長到案說明。」檢警查出，依照聖石金業這麼多的投資者來看，如果要讓投資者獲利，至少需要儲備1百億元以上的黃金儲量，但實際上聖石拿去購買黃金的金額，大約只有2億元，落差太大，檢警持續追查剩下的錢到底去了哪，而這起投資詐騙案，也意外扯出案外案。

婦人欲轉帳向聖石買金遭警阻 藍委林思銘竟要警方為烏龍阻詐道歉

婦人欲轉帳向聖石買金遭警阻 藍委林思銘竟要警方為烏龍阻詐道歉（圖／民視新聞）

員警vs.遭詐婦人：「我要買黃金啦。你要買黃金？你要領現金出來去外面買黃金？對啊 "聖石金業" 。我們是擔心你被騙。」今年3月，一名婦人在聖石金業的業務員陪同下，前往銀行臨櫃提領28萬元說要買黃金，行員察覺有異報警，員警告知婦人這是詐騙，沒想到不久後，傳出國民黨立委林思銘就幫聖石金業出面協調，要求警局出來為烏龍阻詐公開道歉，現在終於還給警方一個公道。









國民黨立委林思銘vs.記者：「（事情是在去年3月有記得這件事嗎）我個人是沒接觸這件事情，我不知道。」民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「委員的問政是否是幫犯罪集團開脫，或是關說我想這應該會有，相關的法制來處理我們也希望，未來我們立法院的委員，都要潔身自愛。」警方全力阻詐，意外延燒成為政治話題。





