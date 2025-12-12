聖石涉吸金「藏鏡人爆包養人妻」 她屁股刺青「XXX之奴」價碼、手法曝

聖石金業。取自Google地圖



知名黃金現貨買賣「聖石金業」涉嫌利用黃金投資從事吸金詐騙，檢方追查發現，幕後主嫌其實是董事長邱嬿妤的通緝犯胞兄邱薡宬，而邱薡宬日前已因他案入監服刑。邱薡宬除涉吸金外，近日，一起判決揭露，他曾因侵害配偶權遭請求民事損害賠償，被指包養人妻，化身為「糖爹」給錢、給車，該名人妻為挽住邱薡宬的感情，在屁股刺青「邱薡宬之奴」。全案因該名人妻隱匿已婚事實，台北地院最終判決邱薡宬未構成侵害配偶權。

判決揭露，邱薡宬在2019年在聖石金業公司擔任董座期間，透過包養網認識一名人妻，長期定期匯款新臺幣5萬、10萬、20萬元不等的金錢給該名人妻，且購買一輛BMW讓該名人妻代步。

廣告 廣告

之後，雙方感情出問題，人妻為挽回邱薡荿這位糖爹，直接在臀部上方刺青「邱薡荿之奴」，也發誓：「我去年到現在沒跟男人打砲！如果有，我下地獄十世！」

人妻的丈夫發現妻子出軌行徑，一怒向邱薡宬請求民事賠償。而邱薡宬也不諱言，在包養網站認識對方，自己並不知道對方已婚，對方刻意隱瞞，且指控對方「玩很大」，在成人直播網站上開直播、放影片，吸引粉絲送禮、打賞，在與粉絲對話時，也直接約男生進行性交易每次15,000元等。法院審理後認定人夫的證據不足，判決邱薡荿不構成侵害配偶權。

如今，因聖石金業涉吸金詐騙，邱薡荿成為全案的幕後藏鏡人，檢方懷疑他在今年7月入監服刑前，把公司交給胞妹邱嬿妤經營，暗地從事非法吸金。檢察官訊後，認定他涉犯《銀行法》罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯可能性，向法院聲請羈押禁見。法院考量他已在監服刑，為避免串證，裁定限制他只能與母親、弟弟、兒女、辯護人見面，其餘人均禁見，包含邱嬿妤。

聖石金業標榜專櫃現貨買賣黃金條塊及金屬金幣，在台北、台中、高雄設有旗艦店，有民眾檢舉，聖石金業推銷黃金投資契約專案，只要購買一定數量以上的黃金，就能以最低88折購買，公司還保證買回，從事龐式騙局。不過，聖石金業發布聲明，強調所有的運作都遵循法律、符合規定，且程序透明化。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了