聖石老董玩很大！豪砸460萬包養人妻還被戴綠帽 分手求復合她竟在屁股刺青「之奴」

號稱「亞洲唯一黃金條塊實體店」的聖石金業集團爆出吸金百億，負責人邱薡宬今年9月因另案通緝遭拘提落網。據了解，邱男除前科累累，還曾因包養人妻「玩很大」挨告侵害配偶權，遭人妻丈夫求償450萬元；法院判決並揭露邱男從2018年起豪砸逾460萬元包養邱姓人妻，最後卻因邱女在SWAG上經營成人直播讓他綠帽戴不完，最後戲劇性分手過程。

邱薡宬是在2022年遭一名林姓男子提告，指他與妻子邱女2014年結婚，他卻自2021年起發現老婆與邱薡宬有一腿，邱女手機中並有雙方親密對話，他當面詢問妻子，邱女也坦承與邱薡宬有婚外情。後來他更發現，邱薡宬長期定期匯款5萬至20萬元不等金錢給邱女，邱女也大方承認這是邱薡宬給她的包養費及零用金。

林男不滿稱，最誇張的是，邱薡宬竟要求別人的老婆在屁股靠近臀部位置刺青，寫著「邱薡宬之奴」，還說只要邱女依照指示刺青，就會照顧她一輩子，根本無視邱女已婚身份，嚴重破壞他人婚姻。

但邱薡宬否認指控，表示他2005年離婚後一直單身，2019年透過包養網站認識了當時自稱單身的邱女，除了每月固定匯款外，他也曾應邱女要求掏腰包買下BMW豪車，但當時邱女交給他辦手續的身份證上配偶欄都是空白的。

邱男喊冤說，邱女被他包養期間，又在成人直播平台SWAG直播並上傳性愛影片牟利，另開價1.5萬元與多人進行性交易，他得知後氣極決定分手。邱女為了挽回他，竟在自己臀部刺青，還拼命傳訊息稱「我發誓去年到現在都沒跟男人打砲！如果有，我下地獄十世！」等，但他都拒絕復合。

最後法院審理認為，林男無法證明邱男在包養期間早知邱女已婚，且邱女長期在交友網頁上自稱單身並以變造身分證的方式隱瞞婚姻，因此認定邱男包養行為不構成侵害配偶權，判他免賠。



