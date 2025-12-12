聖石董座包養乾女兒卻被戴綠帽！她刺青5字求原諒

聖石金業涉嫌詐欺案件最新進展顯示，檢警正全力追查該公司收取數百億元資金，卻只購買2億元黃金的流向，剩餘98億元鉅款去向成為偵辦核心。目前公司金流已遭檢警凍結，引發投資人恐慌。

根據檢警調查，聖石金業現任負責人邱嬿妤以500萬元交保，其兄長遭聲押。檢警懷疑實際負責人為邱薡宬，他先前因非法黃金期貨交易遭通緝，今年9月落網入獄。檢警於本月4日將其提訊，複訊後再度聲押禁見。

案件爆出政商關係複雜內幕。邱薡宬9月被逮時，藍營立委林思銘辦公室曾針對警方查扣程序問題，找上刑事局司法科與法務部召開協調會。消息指出，檢警發現邱薡宬入獄後，林思銘曾前往監獄探視。東森新聞聯繫林思銘，截稿前未獲回應。

邱薡宬與包養對象的關係同樣引發關注。根據調查，邱薡宬2018年在包養網站認識邱女，每月匯款5至20萬元包養對方，並安排她到聖石金業擔任黃金進出口業務。2019年10月，邱薡宬購買BMW轎車給邱女，兩人還一同赴美旅遊。

法院調查發現，邱女刻意隱瞞2013年已婚事實，在被包養期間仍持續經營成人直播，上傳大尺度影片牟利，並以1萬5千元價格招攬粉絲性交易。邱薡宬得知後於2021年3月分手。

為挽回關係，邱女在臀部上方刺青「邱薡荿之奴」字樣，拍照傳給邱薡宬。邱薡宬表示願意照顧對方一輩子，但要求邱女開立30張、每張10萬元的本票和借據。事後邱薡宬卻向法院提告返還借款，聲稱2018年起包養花費460餘萬元中，有192萬元屬於借款。

目前聖石金業門市雖照常營業，但員工透露公司已全面配合檢調調查。許多投資人擔心資金無法取回，紛紛提出解約申請。有消費者表示，投資數十萬元後，公司無法提供資金入帳時間表，僅以檢警凍結資金為由推託。

檢警本月1日大動作偵辦，約談現任公司負責人邱嬿妤、蔡承翰夫妻及公司執行長、總監處長等30人到案。查扣聖石公司動產、現金僅10億元，對比發售上千份黃金契約銷售額超過百億的規模相去甚遠，消失的投資購金款成為檢警下波偵辦重點。

