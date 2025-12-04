聖石金實際負責人是通緝犯 再爆請立委助陣要警方道歉

聖石金業主打亞洲唯一的黃金條塊實體店面，專門販售、認證瑞士黃金。（圖／東森新聞）





聖石金業遭檢調查出，其銷售「黃金契約」超過100億元，但查扣黃金總價僅有2億，隨著檢調深度追查，聖石金業的黑歷史也一一曝光，更爆出有立委曾要警方向聖石金業道歉

檢調日前搜索聖石金業全台50處據點，查扣2億黃金、公司銀行帳戶7億存款，以及女董家中現金以及豪車3輛，分別為要價超過2000萬的法拉利812、勞斯萊斯，以及1800萬法拉利F12。

檢調查出，聖石金業標榜最多88折購買現價黃金，但消費者付錢後先得到的卻是是契約，以100萬元為例，聖石金業宣稱可用88萬元在公司存放1年，即可領回100萬實體黃金或等價現金；業務還可以抽佣30％。但有多名投資人指控，合約期滿仍拿不回現金、黃金，懷疑遭到詐騙。

廣告 廣告

據《鏡報》報導，前負責人邱薡宬曾因經營「標準金商公司」，進行非法黃金期貨交易案遭判刑、通緝，2005年2月緊急由妹妹邱嬿妤接手，今年9月邱薡宬才被拘提落網。而這次黃金契約案，北檢3日諭令負責人邱嬿妤與丈夫蔡承翰，各以500萬元交保及電子監控。

另據《自由時報》，國民黨立委委林思銘傳出今年3月時曾要求警方，為「烏龍阻詐」聖石金業公開致歉，當時一名老婦在聖石金業業務陪同下，前往銀行臨櫃轉帳28萬元，警方接獲銀行通報前往確認為詐騙手法，事後將此案作為反詐宣導題材提供給媒體。聖石金業認為「損及商譽」揚言提告，並透過林思銘以辦公室名義介入，導致警方當時在未查獲具體不法證據下，發布新聞稿致歉。林思銘今（4日）表示：「我個人是沒接觸這件事情。」要回辦公室瞭解。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

更多東森新聞報導

醫師、商界都受害！前家長會長涉吸金 捲20億

獨家／疑前員工犯案！ 借貸公司保險箱「近百萬」現金遭竊

快訊／北投某國中驚傳墜樓！ 14歲女學生送醫搶救

