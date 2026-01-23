聖石金業再遭檢警「拘提11人」 一級主管都被帶回

檢警昨天起對聖石金業發動第2波拘提，共有14名一級主管被約談到案。（資料照片）



聖石金業日前遭檢警掌握涉嫌吸金、詐騙，在去年底約談負責人，刑事局昨天（22日）起陸續發動第二波拘提，包括14名一級主管全都被帶回，目前仍在問訊中，詳情有待檢警持續釐清。

聖石金業2022年在台北市信義路盛大開幕，旁邊就是人潮鼎沸的東門鼎泰豐，之後更積極拓展北中南旗艦店。據了解，聖石金業主打買賣高檔黃金，消費者可用95折或88折已分期的方式購入，在公司代管1年後可取回現貨，藉此吸引民眾購買，不過去年卻遭人檢舉疑似龐氏騙局，檢警展開隨即調查。

