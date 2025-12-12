聖石金業前董座當糖爹慘戴綠帽 法官認證乾女兒「玩很大」

北檢偵辦聖石金業涉嫌詐騙吸金案，查扣的動產與現金僅約10億元，對比發售上千份黃金契約、銷售額超過百億的規模相去甚遠。不過在檢警調查過程中，還意外發現，標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，過去包養乾女兒邱姓女子的荒唐內幕，更讓邱女在法官判決書中，直接認證「玩很大」。

前任聖石金業負責人 邱薡 宬豪擲460萬包養乾女兒邱姓女子，慘戴綠帽，連法官都直言邱女「玩很大」。（圖／資料照片）

台北地院判決指出，邱薡宬在2005年離婚後單身，2018年擔任聖石公司董事長期間，透過包養網站認識求包養的邱女。邱薡宬之後每月匯款5萬至20萬元包養邱女，並在2018年安排邱女到聖石金業擔任黃金進出口業務。2019年10月，邱薡宬購買BMW轎車給邱女，甚至兩人攜手赴美旅遊都是邱男招待。

邱女為求乾爹包養，刻意在購車、入職聖石金業時，繳交配偶欄修圖成空白的身分證影像檔，隱瞞自己早在2013年就結婚的事實。未料邱女被邱薡荿包養後，仍在SWAG上經營成人直播，上傳個人性愛影片牟利，也開價1萬5000元邀約粉絲性交易。邱薡宬得知戴綠帽後，在2021年3月選擇分手。

誇張的是，邱薡宬還要求邱姓女子，在背部靠近臀部之處，刺青「邱薡宬之奴」，邱薡宬更承諾邱女若按指示刺青，就會照顧邱女一輩子。為了挽回「糖爹老董」邱女還發誓「我發誓去年到現在沒跟男人XX！如果有，我下地獄十世！」邱薡宬因而開出條件「不計後果、不計條件證明給我看」，並表示「我以菩薩之名起誓照顧妳一輩子」。不過邱薡宬卻提出但書，要求乾女兒「你開30張、每張10萬的本票和借據給我，你做到！我就照顧你一輩子」。

直到2022年邱女丈夫狀告邱薡宬侵害配偶權，這段豪砸460萬的包養關係才曝光，不過在判決書中，法官更直言「退萬步言，邱女至今仍對外表示單身，而且『玩很大』」，罕見獲得法官認證。

