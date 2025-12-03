聖石金業吸金手法曝！警全台搜索僅扣回47公斤黃金 粗估吸金至少100億

標榜黃金買賣的聖石金業，被控以話術吸金至少100億餘元，而警方全台搜索卻僅扣回47公斤、市價2億餘元黃金。(圖／翻攝自聖石金業)

標榜提供黃金買賣的聖石金業，被控以投資黃金話術吸金詐騙投資人，粗估至少吸金100億餘元，刑事局日前兵分72路前往全台門市與營業處所搜索，然而卻僅查扣47公斤、市價約2億餘元的黃金與各式名車等總價約10億餘元。同時拘提董事長邱嬿妤與其丈夫蔡承翰等30人到案，其中邱嬿妤3日被諭令500萬元交保，並限制出境出海、須配戴電子腳鐐。

據了解，聖石金業主打黃金買賣，旗下共有1500名業務，每位業務只要完成一單黃金買賣，就可抽成高達30%的利潤。然而黃金買賣除特定業者外，僅可以實體買賣進行，但聖石金業卻打出，民眾若欲向他們購買1公斤、市價100萬元的黃金，就可以優惠價88萬元的價格拿到手，購買後的黃金由聖石金業代為保管，一年期滿後民眾則可選擇拿回黃金或是100萬元現金。

廣告 廣告

過程中聖石金業也以全台各式實體門市作為障眼法，從而博取民眾信任，在簽訂合約中，也全數向民眾簽訂書面契約，卻在期滿後不斷要求民眾續約，直到民眾因無法領出購買的黃金，也拿不回錢，才驚覺遭詐，怒報警處理。

刑事局偵查第二大隊日前前往搜索聖石金業全台約4、50間門市與其營業據點後，卻僅扣回47公斤市價約2億餘元的黃金，顯示聖石金業實際並未將民眾投資金額拿去購買黃金。同時扣回聖石金業名下各式名車，如法拉利812、F12與勞斯萊斯等、其名下位於大安與信義房產、各式帳戶，總價約10億餘元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光