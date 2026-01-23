聖石金業吸金案第三波搜索 前媒體公關長等11人被帶回偵訊

〔記者鄭景議／台北報導〕前媒體從業人員陳姓男子擔任聖石金業公關長期間，涉嫌利用過去媒體圈的人脈為非法金業公司牽線護航。台北地檢署指揮刑事局偵辦聖石金業黃金吸金詐騙案，今日上午展開第三波搜索，除了將陳男帶回外，另有各處處長及高階主管共11人到案偵訊。

聖石金業自2022年在台北市信義路盛大開幕，隨後更積極拓展北中南三大旗艦店，對外宣稱買賣高檔黃金條。然而，檢警陸續接獲投資人檢舉，指出該公司提供95折或88折的低價誘購黃金，並宣稱由公司代為保管一年，期滿後可取回實體黃金。結果許多投資人合約期滿後，不但拿不到黃金，連投入的本金也被卡住無法領回，驚覺遭到詐騙。

廣告 廣告

刑事局受台北地檢署指揮，於去年12月2日發動首波行動，拘提董事長邱嬿妤等30人。邱女訊後以台幣五百萬元交保並實施電子監控；忠孝業務處長周子青則以50萬元交保並限制出境。今年1月13日周男再度被拘提到案，訊後加保200萬元。

檢警在持續清查金流與相關證詞後，決定於昨日與今日再度發動第三波拘提行動，截至今日上午為止，共帶回陳姓公關長在內共11人。警方懷疑，陳男憑藉過去在媒體圈累積的人脈，多次私下為業者穿針引線，目前全案仍持續擴大偵辦中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

真「黃金戰艦」睽違2年半出海 朱瓦特號火砲沒了變超大管超音速飛彈

退休族最後悔「留太久」的10樣物品 再不賣等著貶值

