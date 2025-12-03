聖石金業旗艦店被查！公益形象破滅「黃金契約」疑涉詐騙

聖石金業以公益形象強力包裝，在黃金買賣領域累積三十年經驗，北中南旗艦門市均設於精華路段，店面金碧輝煌。該公司曾捐贈偵防車給新竹市警察局、捐贈物資給教養院，並將台灣特有原生物種如櫻花鉤吻鮭、蝴蝶蘭等融入黃金設計，吸引消費者。然而，近期聖石金業因推出黃金投資契約，被質疑涉及詐欺及違反銀行法，警方已前往店面搜索並查扣金塊作為證物。

聖石金業門市遭搜索，展示櫃全空。（圖／TVBS）

聖石金業在黃金條塊與貴金屬產業擁有三十年以上經驗，主打歐美瑞士黃金條現貨交易。2022年，該公司分別在北中南各地成立旗艦門市，店面位置都選在精華路段。台北旗艦店位於大安森林公園附近，店面雖然金碧輝煌，但在警方1日上午前往搜索後，檯面的展示櫃已空蕩蕩，警方查扣了金塊作為證物。聖石金業積極透過公益活動提升企業形象，曾經捐贈偵防車給新竹市警察局以強化治安，也曾捐贈物資給教養院幫助弱勢團體。此外，他們還將環境保育理念融入產品設計，把台灣特有原生物種如櫻花鉤吻鮭、蝴蝶蘭等刻印在黃金條塊上，藉此吸引買氣。

業界人士分析指出，聖石金業的實體黃金買賣並無問題，但依目前法令，像「黃金契約」這種虛擬黃金商品，銀樓是不得販售的。其他銀樓業者鄭如芳強調，銀樓不賣虛擬的黃金產品，並呼籲民眾千萬不要跟銀樓買那種做記帳的產品。她警告，與投資公司簽訂黃金契約，承諾每月可獲得固定金錢回報的做法非常危險，金管會也不會保護這類投資。

專家提醒，銀樓只能買賣實體黃金，一手交錢一手交貨。民眾應當心宣稱穩賺不賠的黃金投資，尤其黃金這種標的深受政治經濟影響，任何投資標的都不存在保證獲利的可能。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

