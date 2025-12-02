聖石金業涉吸金千人受害！勞斯萊斯、金塊近10億資產全被扣 5幹部交保

記者林意筑／台北報導

檢警拘提董事長邱嬿妤到案說明。（圖／翻攝自臉書）

「聖石金業」涉嫌詐騙、投資吸金判遭台北地檢署盯上，昨（1）日檢警兵分多路前往搜索，當場查扣現金千萬、黃金條塊46公斤、法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車等證物，總查扣公司財產約10億元，並拘提36名幹部、高階主管及女董座到案說明，今晚經檢方訊問後，共有5人分別諭令30萬至100萬元交保。

經檢方訊問後，共有5人分別諭令30萬至100萬元交保。（圖／翻攝畫面）

有投資人出面爆料，經「聖石金業」業務邀約投資後，直到合約期滿才發現投資的現金、黃金都拿不回來，懷疑遭詐騙向檢警檢舉。據悉，「聖石金業」提供限額以上的巨款投資，先以95折價錢買下黃金並由該公司保管1年，合約期滿後即可釋出現貨讓投資人帶回，但若投資金額超過100萬元，則可以更低價88折購買等量黃金，吸引不少民眾登門指名要投資黃金契約。

檢警說明，經調閱該公司帳務系統時發現，該公司業務對外販售黃金業務可抽取高達50%傭金，其餘50%則由「聖石金業」抽取，面對國際金價飆升，該公司不太可能有辦法交付投資人現值112%的黃金現貨。加上「聖石金業」無實際購金紀錄，認定該公司涉嫌以假契約吸金，涉嫌違反詐欺、銀行法。

稍早檢方完成訊問後，諭令鍾女、黃男、王女、凌男及施女分別依30萬至100萬元交保。（圖／翻攝畫面）

刑事局與檢方昨日兵分多路前往台北、新北、桃園、桃中、高雄等地進行搜索，當場拘提聖石金業公司負責人邱嬿妤及數名高階幹部、業務共36人。同時查扣現金新台幣1100萬、黃金條塊46公斤（市價約1.96億），及經法院裁定扣押聖石相關公司銀行帳戶存款7億元、法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車，總查扣公司財產約10億元。

經檢警完成搜索，共拘提36名該公司買賣黃金契約的業務、幹部、高階主管及董事長邱嬿妤到案說明，今日稍早檢方完成訊問後，諭令鍾女依30萬元交保、黃男依50萬元交保、王女依50萬元交保、凌男及施女各依100萬元交保。

