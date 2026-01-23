聖石金業涉吸金案 前媒體人移送北檢 (圖)

一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。

