聖石金業涉吸金案 前記者涉案遭移送北檢

（中央社記者林長順台北23日電）台北地檢署偵辦聖石金業涉違法吸金案，去年12月間發動首波搜索、約談行動。檢察官昨天指揮警方第二波搜索，並拘提曾擔任記者的陳姓男子等10人到案。刑事局今天下午將陳男等人移送北檢複訊。

檢警調查，聖石金業自民國111年在台北市信義路開幕後，迅速在北中南開設3家旗艦店，主打現價買賣歐美及瑞士高端金條，並推出類似黃金存摺的預購方案，由投資人以95折或88折購入黃金後交由公司保管1年，期滿釋出。

廣告 廣告

不過，近期有投資人陸續向刑事警察局檢舉，稱滿約後卻無法領回本金或黃金，懷疑遭詐騙。

北檢去年12月間指揮刑事局兵分多路搜索，查扣黃金成品、勞斯萊斯及法拉利等名車，並拘提負責人邱姓女子及蔡姓丈夫等30人到案。檢察官訊後諭令邱女夫婦各以新台幣500萬元交保，限制出境出海並戴電子腳鐐接受科技監控，其餘被告則以不同金額交保。

檢察官昨天指揮刑事警察局執行第二波搜索，持法院核發的搜索票，搜索林姓被告等10人住居所共15處，並拘提林姓、陳姓被告等10人到案說明。

其中，林姓被告等5人已於昨天移送複訊。檢察官複訊後，將林姓被告等5人依違反銀行法諭令50萬元至100萬元不等金額交保，均限制出境出海。

另外，檢警查出，在聖石擔任「公關長」的陳姓男子曾為媒體記者，昨天將他拘提到案，今天下午移送北檢複訊。（編輯：張銘坤）1150123