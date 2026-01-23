聖石金業涉吸金案 檢警第二波搜索拘提10被告

（中央社記者林長順台北23日電）聖石金業邱姓負責人與蔡姓丈夫涉違法吸金，北檢去年12月間展開搜索、約談，諭令兩人各500萬元交保。檢察官昨天指揮警方第二波搜索，並拘提林姓被告等10人陸續移送北檢複訊。

檢警調查，聖石金業自民國111年在台北市信義路開幕後，迅速在北中南開設3家旗艦店，主打現價買賣歐美及瑞士高端金條，並推出類似黃金存摺的預購方案，由投資人以95折或88折購入黃金後交由公司保管1年，期滿釋出。

不過，近期有投資人陸續向刑事警察局檢舉，稱滿約後卻無法領回本金或黃金，懷疑遭詐騙。

台北地檢署去年12月間指揮刑事局兵分多路搜索，查扣黃金成品、勞斯萊斯及法拉利等名車，並拘提邱女等30人到案。檢察官訊後諭令邱女夫婦各以新台幣500萬元交保，限制出境出海並戴電子腳鐐接受科技監控，其餘被告則以不同金額交保。

檢察官昨天指揮刑事警察局執行第二波搜索，持法院核發的搜索票，搜索林姓被告等10人住居所共15處，並拘提林姓、陳姓被告等10人到案說明。其中林姓被告等5人已於昨天移送複訊。刑事局今天下午將移送陳姓被告等5人到北檢複訊。（編輯：龍柏安）1150123