聖石金業涉吸金百億 立委林思銘爆逼警道歉！辦公室主任「C位站台」畫面曝

號稱「亞洲唯一黃金條塊實體店」的聖石金業集團爆出吸金百億，業者近年一路插旗台北、台中、高雄，今年1月更在高雄美術館豪宅區盛大開幕，並廣發剪綵新聞。但令人側目的是，當天站在董事長邱嬿妤夫妻身旁C位的，並非公司高層，而是國民黨立委林思銘的辦公室主任李永誠，而且在第一排幹部中，他是唯一「非聖石內部職員」。

聖石金業對外積極捐款、與警局合照，營造公益形象，同時主打「瑞士認證黃金」與 VIP 高端服務，卻被警方查出銷售的「黃金契約」金額超過百億元；但查扣的黃金總值只有約2億，資金落差高達98億元。檢警兵分72路搜索全台門市，查扣近50公斤黃金、3輛豪車等資產共10億元。董事長邱嬿妤先以500萬元交保並戴電子腳鐐，3日又遭再度約談。

左至右，「聖石金業｣幹部蔡子蓄、張名泉、董座邱嬿妤夫妻、李永誠、營運長張桂洋。資料照

此外，今年3月一名68歲陳姓婦人，在聖石業務陪同下到銀行要匯28萬買金條。行員覺得該模式太像詐騙，通知警方到場。派出所警員判斷情況可疑，因此事後將該案列為反詐宣導案例，並發新聞給媒體。

但消息曝光後，聖石金業認為形象受損，除了發律師函揚言提告，更透過國民黨立委林思銘介入協調。地方人士透露，是林思銘辦公室要求警政署進一步查證，板橋分局在未掌握不法證據前，為平息爭議，只好發布新聞稿向公司道歉。

如今檢警真正查到大規模違法吸金，讓當時警方的原始判斷被證明並非空穴來風，林辦當時的「介入力道」也再次浮上檯面。

更引起議論的是，今年1月聖石高雄旗艦店開幕時，站在董事長夫婦身邊C位的竟是林思銘的辦公室主任李永誠。

該排所有人皆為公司高層，只有李永誠不是公司幹部，卻站在最具象徵意義的位置，引發外界猜測雙方關係密切。此外，林思銘上月才因遭爆曾協助太子集團董事長陳志主要的中國籍高層劉學鋒、李丞丞多次入境，引起軒然大波。



