聖石金業涉吸金詐騙！董娘「通緝犯胞兄」早入監卻在幕後操盤 法院下禁令

聖石金業捲入吸金詐騙案，董事長邱嬿妤（圖中）的通緝犯胞兄邱薡宬被查出是幕後主嫌。取自聖石金業臉書



知名黃金現貨買賣「聖石金業」涉嫌利用黃金投資從事吸金詐騙，檢方追查發現，幕後主嫌其實是董事長邱嬿妤的通緝犯胞兄邱薡宬。由於邱薡宬日前已因他案入監服刑，檢察官自監獄提訊他，訊後認定他涉犯《銀行法》等罪嫌，向法院聲押禁見。台北地院昨（12/5）日晚間裁定，限制他在監期間只能與母親、弟弟、兒女、辯護人見面，禁止接見包含邱嬿妤在內的相關人。

根據確定判決，邱薡宬是「香港標準金融集團」旗下標準金商公司總經理，2023年才因非法經營黃金期貨槓桿保證金契約交易業務，遭依《期貨交易法》判刑1年2月確定。而標準公司的運作方式，也是利用實體黃金條塊進行交易。

檢方查出，邱薡宬才是聖石金業的實際負責人，懷疑他在今年7月入監服刑前，把公司交給胞妹邱嬿妤經營，暗地從事非法吸金。檢察官訊後，認定他涉犯《銀行法》罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯可能性，向法院聲請羈押禁見。法院考量他已在監服刑，為避免串證，裁定限制他只能與母親、弟弟、兒女、辯護人見面，其餘人均禁見，包含邱嬿妤。

聖石金業標榜專櫃現貨買賣黃金條塊及金屬金幣，在台北、台中、高雄設有旗艦店，有民眾檢舉，聖石金業推銷黃金投資契約專案，只要購買一定數量以上的黃金，就能以最低88折購買，公司還保證買回，從事龐式騙局。也有投資人抱怨，契約期滿後現金和黃金都拿不回來。檢警認為近期金價飆升，聖石金業若依照原訂契約，根本難以付款買回民眾投資的黃金，涉及違法吸金。

刑事局近日陸續移送聖石金業公司幹部及門市主管人員，到地檢署接受複訊，12/3拘提董事長邱嬿妤等30人到案。檢察官認定邱嬿妤涉犯《銀行法》，諭令她以500萬元交保，限制出境、出海並配戴電子腳鐶，其丈夫蔡承翰也是500萬元交保；另執行長等多位幹部，則以30到200萬元不等金額交保。

不過，聖石金業近日卻發布聲明，強調所有的運作都遵循法律、符合規定，且程序透明化。而部分媒體提及的「抽佣50%」是惡意中傷，強調保留法律追訴權。

